Чи вистачить країні вугілля і газу. Сценарії проходження опалювального сезону

Запаси вугілля і газу в Україні до початку зими істотно не змінилися. Але в Кабміні зберігають спокій і сподіваються на стабільне проходження опалювального сезону, навіть якщо Росія припинить постачання палива на АЕС. Детальніше про можливі сценарії розвитку подій – у матеріалі РБК-Україна.

До початку зими ситуація із запасами палива в Україні не змінилася. Резерву вугілля на складах і газу в сховищах недостатньо, щоб гарантувати безперебійне проходження опалювального сезону.

Поки вугілля імпортує в основному ДТЕК. Компанія законтрактувала сім суден з вугіллям з США і Колумбії ще в жовтні. Обсяг кожної партії - від 40 до 75 тисяч тонн. Сумарний обсяг поставок, передбачених для покриття потреб українських ТЕС – майже 470 тисяч тонн.

Перше судно з 60,5 тисяч тонн вугілля, призначеного для державного ПАТ "Центренерго", вже зайшло в порт "Південний". Решта вугілля, як очікується, прибуде в Україну в грудні-січні. Крім того, ДТЕК імпортує 70-80 тисяч тонн вугілля з Польщі і чекає партію з Казахстану.

Де брати вугілля: можливості та ризики

Поставки вугілля з Казахстану залізницею зараз практично неможливі через блокаду транзиту Росією. Основна надія на Польщу, але це невеликі обсяги, а також поставки морем із США.

"З урахуванням того бойкоту, який здійснює Російська Федерація щодо казахського вугілля, ми розуміємо, що сьогодні мова йде насамперед про постачання човнами (із США, - ред.)", – сказав міністр енергетики України Герман Галущенко. З Казахстану, за його словами, очікується одна партія вугілля обсягом 45 тисяч тонн, але ще за старими контрактами.

Вартість імпортованого вугілля досить висока - 180-200 доларів за тонну. Ціни на енергоносії в останні дні зросли ще більше на тлі інформації про новий штам COVID-19. За інформацією групи ICU, природний газ подорожчав на 2%, вугілля – на 12%.

Через відносно теплу погоду вдається збільшувати запаси вугілля. "Але це не ті цифри, які нам хотілося б мати", – зазначив Галущенко.

Склад вугілля Трипільської ТЕС (Фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

На складах "Центренерго", куди входять Вуглегірська, Зміївська і Трипільська ТЕС (8% виробництва е/е і 18% теплогенерації), зараз близько 116 тисяч тонн вугілля. До березня необхідність в ресурсі становить майже 1,7 млн тонн, заявила член дирекції компанії Олена Волошина. З цього обсягу 800 тисяч тонн планують закупити в українських шахт, а решту вугілля імпортувати з доставкою по морю.

На сьогоднішній день контракти підписані на 420 тисяч тонн, ще по 510 тисячі тонн ведуться переговори. Ускладнює ситуацію те, що у "Центренерго" немає грошей на оплату імпорту, оскільки компанія не може залучити кредити. "Навіть держбанки відмовляють у кредитах-вимагають держгарантій, які не передбачені законом", - зазначила Волошина.

АЕС на підстраховку

У Міненерго поки зберігають спокій, запевняючи, що опалювальний сезон буде пройдено стабільно – вугілля і газу вистачить.

"Протягом грудня очікується поставка вугілля на ТЕС в обсязі близько 2-2,2 млн тонн, у тому числі власний видобуток – близько 1,6 млн тонн; очікуваний імпорт – близько 600 тисяч тонн. Прогнозна витрата вугілля на ТЕС в грудні 2021 року очікується на рівні 1,8 млн тонн", – йдеться у відповіді міністерства на запит РБК-Україна.

Головним стабілізуючим фактором осінньо-зимового періоду буде атомна генерація, що знизить потребу у вугіллі. "Залучення енергоблоків АЕС до виробництва електроенергії під час проходження опалювального сезону року буде рекордним за останні 5 років і складе 53, 918 млрд кВт/год, що на 15% (+ 7 млрд кВт/год) більше торішнього. Таке збільшення виробництва електроенергії дозволить знизити потребу у вугіллі на 3,6 млн тонн", – зазначили в Міненерго.

За словами Галущенка, взимку працюватиме 14 блоків АЕС, а в окремі періоди – всі наявні 15 блоків. "Вони вже працювали минулого тижня кілька днів і ми вийшли на рекордні 295 млн кВт/год", – зазначив міністр.

Всі ремонти на АЕС проведені достроково. Якщо навіть і виникнуть проблеми з поставками російського палива на АЕС, його запас дозволить забезпечити безперебійну роботу блоків, запевняє чиновник. "Є ризик, що РФ припинить постачання ядерного палива ТВЕЛ. Але зараз запас дає нам впевненість-він 150% від того, що потрібно", – уточнив міністр.

Міністр енергетики Герман Галущенко (Фото: facebook.com/atom.gov.ua)

Запасів палива в разі припинення його поставок з РФ вистачить, погоджується член колегії Держатомрегулювання Ольга Кошарна. Але, за її словами, 15 блоків АЕС в Україні одночасно не працювали ніколи – максимум 14. Проблема у великій різниці між нічним і денним в піку споживанням-різниця 5-6 ГВт (це 5-6 блоків по 1000 МВт). І оскільки маневрування ними неможливе, то всі блоки АЕС просто не влізуть у нічне споживання, каже вона.

"Є ще небезпека, що через нестачу вугілля немає резервів для балансування. І якщо випаде один блок 1000 МВт, то треба підняти швидко 3-4 блоки ТЕС. За моїми даними, максимальна потужність, яку планують-це 12,1 ГВт в січні і лютому 2022 року. Блоки будуть недовантажені, якщо буде працювати 14. А це економічно неефективно з точки зору спалювання палива", - зазначила Кошарна.

Крім того, імпорт електроенергії з Білорусі рівним графіком 900 МВт також витісняє наші АЕС вночі, що ускладнює їх експлуатацію на номінальній потужності, додала експерт.

Прогноз погоди: чого чекати до кінця року

Сильних морозів у грудні не очікується, а тому запасів і вугілля, і газу до кінця місяця має вистачити. А ось як будуть йти справи в січні-березні, поки прогнозувати складно.

Серед ризиків - зрив поставок вугілля, можливість аварій на об'єктах теплогенерації. Наприклад, буквально 28 листопада на Бурштинській ТЕС сталася аварія, в результаті якої один блок був відключений від мережі. Щоправда, це не відбилося на тепло- та електропостачанні.

Оперативно налагодити постачання імпортного вугілля, навіть за наявності контрактів, практично неможливо через логістику - вантаж із США йде в Україну до чотирьох тижнів. У разі екстрених ситуацій брак вугілля доведеться компенсувати газом, якого поки достатньо.

Але запаси в сховищах скоротилися, зокрема через те, що Угорщина В листопаді почала відбір газу, закачаного на зберігання в ПСГ України. Якщо 17 листопада в сховищах було 17 млрд кубометрів газу, то на початок грудня вже 16 млрд.

"Наявні запаси природного газу достатні для планового проходження осінньо-зимового періоду, а НАК "Нафтогаз України" має достатній фінансовий ресурс для їх поповнення", – відрапортували в Міненерго. Але НАК з жовтня не закуповує імпортний газ, чекаючи зниження цін в Європі.

Є кілька можливих варіантів розвитку подій, до яких, якщо вірити заявам чиновників, в уряді готові.

Варіант№1. Холодна зима

Імовірність того, що всі зимові місяці будуть холодними не виключена, але практично малоймовірна. До нового року прогнози синоптиків не обіцяють особливих морозів. Так що проблем з енергопостачанням в Україні в грудні очікувати не варто.

Варіант №2. Тепла зима

Якщо сильних морозів до квітня не буде, або вони будуть нетривалий час, наприклад, 2-3 дні, то особливих проблем не виникне. Якщо, звичайно, не відбудеться якихось серйозних аварій на АЕС, в системі розподілу газу або теплогенерації.

У цьому випадку на фактично граничних запасах енергоресурсів опалювальний сезон буде пройдено, як то кажуть, "без втрат". Але це варіант багато в чому оптимістичний і малоймовірний, оскільки є прогнози сильних морозів у другій половині зими.

Українцям варто готуватися до холодної зими (Фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Варіант №3. Холодна друга половина зими

За словами глави українського гідрометцентру Микола Кульбіди, в січні і лютому можуть бути сильні морози до 25 і навіть 30 градусів. У ці періоди навантаження на енергосистему буде надзвичайно сильна. РБК-Україна вже писало про необхідність перебудовувати систему роботи ГТС у разі скорочення транзиту газу.

Якщо похолодання буде тривалим, запасів вугілля не вистачить, а тому теплогенерацію доведеться переводити на газ. НАК буде змушений екстрено налагоджувати його закупівлі.

Однак співрозмовники видання в уряді запевняють, що у компанії для цього є кошти і домовленості зі Словаччиною на поставку ресурсу. Вартість газу буде непомірно високою. Якщо, звичайно, до того часу не почнуться поставки палива по "Північному потоку-2", що напевно знизить ціну газу в Європі.

Як би там не було, в уряді вже розроблений план з оптимізації енергопостачання на випадок затяжних холодів. Під оптимізацією мається на увазі зміна режиму і графіка роботи підприємств з можливістю їх відключення. Населення такий план стосуватися не буде.