Импорт товаров для механизированного разминирования в Украину освободят от налогов

Законопроектами №11258 и №11259 предлагается временно, на период действия военного положения в Украине, освободить от налогообложения пошлиной и НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта составляющих (материалов, узлов, агрегатов, оборудования и комплектующих изделий, в том числе машинокомплектов).

Эти товары должны ввозиться хозяйствующими субъектами для использования в собственной производственной деятельности по производству и/или ремонту машин механизированного разминирования.

Проблема по разминированию

После начала войны Украина считается самой заминированной страной в мире. , Заминированность может составлять 176 тысяч квадратных километров территории. Согласно публикации 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", на полную очистку территории Украины может понадобиться сотни лет.