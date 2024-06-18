RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Импорт товаров для механизированного разминирования в Украину освободят от налогов

Фото: Рада приняла освобождение от налогов товаров механизированного разминирования (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроекты об освобождении от НДС и таможенных платежей ввоза товаров для производства или ремонта машин механизированного разминирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена комитета Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроектами №11258 и №11259 предлагается временно, на период действия военного положения в Украине, освободить от налогообложения пошлиной и НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта составляющих (материалов, узлов, агрегатов, оборудования и комплектующих изделий, в том числе машинокомплектов).

Эти товары должны ввозиться хозяйствующими субъектами для использования в собственной производственной деятельности по производству и/или ремонту машин механизированного разминирования.

Проблема по разминированию

После начала войны Украина считается самой заминированной страной в мире. , Заминированность может составлять 176 тысяч квадратных километров территории. Согласно публикации 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", на полную очистку территории Украины может понадобиться сотни лет.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада