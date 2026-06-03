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Импорт соли в Украину упал на четверть. Почему цены все равно не снижаются

12:12 03.06.2026 Ср
5 мин
Украина преодолевает дефицит соли, восстанавливает собственную добычу и меняет логистику поставок
aimg Татьяна Степанова aimg Мария Волощук
Импорт соли в Украину упал на четверть. Почему цены все равно не снижаются Фото: импорт соли в Украину упал на четверть (Getty Images)
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После потери монопольного производителя в начале полномасштабного вторжения отечественный рынок соли наконец стабилизировался. В 2025-м объемы импорта соли сократились на 26,6%, в денежном измерении - упали на 29%. Но в этом году цены могут вырасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственную статью "Жизнь после "Артемсоли": как Украина преодолевает дефицит соли и кто заменил промышленного гиганта".

Главное:

  • Импорт соли в 2025 году упал до 415,2 тысяч тонн, в стоимости - сократился до 49,6 млн долларов
  • Цена соли выросла на 24% с 2022 года (с 29 грн/кг до 36 грн/кг) и вряд ли снизится из-за дорогой логистики и курсовых рисков
  • Египет заменил Беларусь как главного поставщика - на него приходится более 50% импорта
  • Новые игроки пытаются закрыть рынок: Черноморский солезавод, Тереблянское месторождение и другие
  • Полное самообеспечение реально через 3-5 лет при условии стабильной работы собственных предприятий.

Весной 2022 года в результате оккупации Соледара Донецкой области Украина потеряла "Артемсоль" - крупнейшее соледобывающее предприятие страны с долей рынка около 90% и мощностью более 7 млн тонн в год.

Страна оказалась перед выбором: адаптироваться в режиме реального времени, развивая собственную добычу и резко наращивая импорт. Уже в 2022 году закупки за рубежом выросли почти втрое - до 284 тысяч тонн, а расходы подскочили в семь раз.

Самый тяжелый удар получили промышленные потребители. Волынские дорожники на осенне-зимний сезон 2022-2023 имели лишь 20% от необходимого запаса технической соли. Хмельницкий нуждался в 2 тысячах тонн - и также их не имел. По всей стране службы были вынуждены срочно искать альтернативы и переплачивать за импорт.

"Внутри страны наибольшую долю потребления занимала техническая противогололедная соль для дорог. Остальное делили пищевой сегмент и промышленное производство. Крупнейшими потребителями были мариупольский завод "Азовсталь" и "Карпатнефтехим" - оба сейчас не работают", - рассказал РБК-Украина Дмитрий Кащук, директор по развитию "Геологической инвестиционной группы".

Египет вместо Беларуси: новая география поставок

До войны главным внешним поставщиком соли для Украины была Беларусь - в 2021 году на нее приходилось более 71,5 тысяч тонн из общего импорта более 100 тысяч тонн. После 2022 года эта модель разрушилась полностью.

Сначала лидерство перехватила Турция, однако уже с 2023 года главным поставщиком стал Египет - сейчас на него приходится около 50% всего импорта.

Среди других ключевых партнеров - Турция, Румыния и Польша. Изменилась не только география, но и логистика: закрытие черноморских портов, переориентация на маршруты через ЕС и Дунай, дорогой фрахт и военные риски существенно подорожали доставку.

Если до войны средняя цена импортной тонны составляла около $90, то уже в 2022-2023 годах она превысила 220 долларов. Это означало, что даже при снижении рыночных цен в мире Украина платила существенную надбавку за логистику и риски.

Стоимость импорта тонны соли в течение пяти лет:

  • 2021 год - 87 долларов;
  • 2022 год - 223 доллара;
  • 2023 год - 163 доллара;
  • 2024 год - 124 доллара;
  • 2025 год - 119 долларов.

По данным Министерства финансов, средняя цена соли в Украине с начала полномасштабного вторжения выросла примерно на 24% - с 29 грн/кг в 2022 году до 36 грн/кг в 2026-м. Такая динамика вписывается в общий рост цен на продовольствие и не выглядит аномальной.

Почему падает импорт - и почему это не повод для радости

Показатели последнего года сигнализируют о стабилизации рынка. Но в Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ) предупреждают: радоваться преждевременно.

Во-первых, в стране сократилось количество конечных потребителей - из-за вынужденной миграции миллионов украинцев и оккупации части территорий.

Во-вторых, крупные промышленные потребители технической соли - металлургические и химические гиганты - замедлили или вообще остановили работу.

В-третьих, теплые зимы сократили потребности дорожных служб в противогололедных материалах.

Наконец, импортеры вошли в 2025 год с рекордными остатками складских запасов, накопленных в 2024 году.

То есть сокращение импорта - это преимущественно сокращение спроса, а не прогресс в восстановлении собственного производства.

"Сокращение импорта происходит не из-за стремительного восстановления украинской соляной отрасли, а вследствие значительно менее оптимистичных факторов - сезонности и общего сокращения потребления в стране", - резюмируют в НАГПУ.

Вклад отечественных производителей в стабилизацию ситуации

Украинские производители соли постепенно наращивают присутствие на рынке. Например, Черноморский солезавод, запущенный в мае 2026 года, уже выпускает до 15 тысяч тонн пищевой соли в месяц.

В перспективе предприятие планирует перейти на собственное сырье из Куяльницкого лимана. Теоретически это позволит закрыть весь внутренний пищевой сегмент.

Тереблянское месторождение на Закарпатье, несмотря на затяжной корпоративный конфликт, возобновило добычу и уже поставляет техническую соль на сезон 2026-2027 годов с проектным потенциалом 450 тысяч тонн в год.

Прогноз: когда Украина снова обеспечит себя?

В НАГПУ прогнозируют, что в 2026 году импорт соли продолжит снижаться и может сократиться до 300-380 тысяч тонн. Но полного возвращения к довоенной модели не будет - и это, возможно, даже к лучшему.

В среднесрочной перспективе (3-5 лет) полное самообеспечение реально, но при одном условии - стабильная работа Тереблянского месторождения. Если предприятие выйдет на проектную мощность 450 тысяч тонн в год, Украина сможет не только закрыть потребность в технической соли, но и значительно сократить зависимость от импорта пищевой.

Более реалистичный сценарий ближайших 1-2 лет - формирование системы нескольких региональных производителей вместо бывшего монополиста.

"Соль у нас буквально лежит под ногами - вопрос лишь в том, кто и когда ее поднимет, - резюмирует Дмитрий Кащук. - Запасы, предприниматели и потребность есть. Остается вопрос системности и времени".

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