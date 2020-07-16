Імпорт газу до України з ЄС досяг рекордних за п'ять років обсягів

Україна б'є рекорди по закачуванню газу до ПСГ і стає європейським хабом
Імпорт газу до України з країн Європейського союзу досяг рекордних обсягів за останні п'ять років. З початку 2020 року імпортовано понад 8 млрд кубометрів газу.
Про це йдеться в повідомленні "Оператора ГТС України".
Повідомляється, що з початку року імпортували 8,056 млрд кубометрів, що на чверть більше за той же період минулого року і є рекордним показником за останні 5 років. Зокрема, з Польщі надійшло 1,043, зі Словаччини - 4,605 та з Угорщини - 2,408 млрд кубометрів.
У компанії уточнили, що 54% всього обсягу імпортовано через віртуальний реверс, який став доступний з початком 2020 року. Більше половини або 4,5 млрд кубометрів газу направили до ПСГ для зберігання на "митному складі".
Підвищення імпорту пов'язане із значним зростанням попиту європейських компаній на зберігання газу в українських сховищах в режимі "митний склад". Таким чином, через заповнювання європейських сховищ Україна б'є рекорди по закачуванню газу до ПСГ і робить важливий крок до становлення як європейського газового хаба.
Зазначимо, на сьогодні газ надходить виключно з країн Європейського союзу, Україна не імпортує газ з Російської Федерації з листопада 2015 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про новий рекорд добового імпорту газу з Євросоюзу, який досяг 70 млн кубометрів - найвищі показники з 2014 року.
Раніше також стало відомо, що Оператор ГТС України вимагає від словацького Eustream потужності для імпорту газу.