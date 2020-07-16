ru
ua

Імпорт газу до України з ЄС досяг рекордних за п'ять років обсягів

Автор: РБК-Україна

Україна б'є рекорди по закачуванню газу до ПСГ і стає європейським хабом

Імпорт газу до України з країн Європейського союзу досяг рекордних обсягів за останні п'ять років. З початку 2020 року імпортовано понад 8 млрд кубометрів газу.

Про це йдеться в повідомленні "Оператора ГТС України".

Повідомляється, що з початку року імпортували 8,056 млрд кубометрів, що на чверть більше за той же період минулого року і є рекордним показником за останні 5 років. Зокрема, з Польщі надійшло 1,043, зі Словаччини - 4,605 та з Угорщини - 2,408 млрд кубометрів.

У компанії уточнили, що 54% всього обсягу імпортовано через віртуальний реверс, який став доступний з початком 2020 року. Більше половини або 4,5 млрд кубометрів газу направили до ПСГ для зберігання на "митному складі".

Популярні новини

Підвищення імпорту пов'язане із значним зростанням попиту європейських компаній на зберігання газу в українських сховищах в режимі "митний склад". Таким чином, через заповнювання європейських сховищ Україна б'є рекорди по закачуванню газу до ПСГ і робить важливий крок до становлення як європейського газового хаба.

Зазначимо, на сьогодні газ надходить виключно з країн Європейського союзу, Україна не імпортує газ з Російської Федерації з листопада 2015 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про новий рекорд добового імпорту газу з Євросоюзу, який досяг 70 млн кубометрів - найвищі показники з 2014 року.

Раніше також стало відомо, що Оператор ГТС України вимагає від словацького Eustream потужності для імпорту газу.

Прогноз погоди
► Вибори в Польщі та заява Пескова: новини за вихідні ► У Гаазі допитають президента Косово у справі про військові злочини
Читати всі новини