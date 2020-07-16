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Імпорт газу до України з ЄС досяг рекордних за п'ять років обсягів

Київ, Четвер 16 липня 2020 12:17
Імпорт газу до України з ЄС досяг рекордних за п'ять років обсягів
Фото: українська ГТС (naftogaz.com)
Автор: РБК-Україна

Україна б'є рекорди по закачуванню газу до ПСГ і стає європейським хабом

Імпорт газу до України з країн Європейського союзу досяг рекордних обсягів за останні п'ять років. З початку 2020 року імпортовано понад 8 млрд кубометрів газу.

Про це йдеться в повідомленні "Оператора ГТС України".

Повідомляється, що з початку року імпортували 8,056 млрд кубометрів, що на чверть більше за той же період минулого року і є рекордним показником за останні 5 років. Зокрема, з Польщі надійшло 1,043, зі Словаччини - 4,605 та з Угорщини - 2,408 млрд кубометрів.

У компанії уточнили, що 54% всього обсягу імпортовано через віртуальний реверс, який став доступний з початком 2020 року. Більше половини або 4,5 млрд кубометрів газу направили до ПСГ для зберігання на "митному складі".

Підвищення імпорту пов'язане із значним зростанням попиту європейських компаній на зберігання газу в українських сховищах в режимі "митний склад". Таким чином, через заповнювання європейських сховищ Україна б'є рекорди по закачуванню газу до ПСГ і робить важливий крок до становлення як європейського газового хаба.

Зазначимо, на сьогодні газ надходить виключно з країн Європейського союзу, Україна не імпортує газ з Російської Федерації з листопада 2015 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про новий рекорд добового імпорту газу з Євросоюзу, який досяг 70 млн кубометрів - найвищі показники з 2014 року.

Раніше також стало відомо, що Оператор ГТС України вимагає від словацького Eustream потужності для імпорту газу.

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