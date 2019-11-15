Імпорт електроенергії з РФ потрібно негайно зупинити, - Плачков

Фото: Іван Плачков (УНІАН)

Експерт закликав до негайної заборони імпорту електроенергії з Росії та Білорусі

Імпорт російської електроенергії, який розпочався з ініціативи голови комітету ВР з енергетики Андрія Геруса, необхідно терміново заборонити, щоб не втратити значну частину вітчизняної генерації. Про це написав голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков в своїй колонці.

"Потрібна негайна заборона імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. Слід розуміти, що надлишків власної електроенергії у Білорусі нема, вона транзитує до нас російську. Інакше Україна може втратити значну частину національної енергетичної генерації", - написав Плачков.

Він вважає, що, перш за все, необхідно заборонити імпорт російської електроенергії на законодавчому рівні, ухваливши відповідні законопроекти. Проте, зважаючи, що імпорт струму з РФ та Білорусі загрожує національній безпеці України, потрібно також розглянути це питання на засіданні РНБО і затвердити план заходів для стабілізації ситуації в енергосекторі, підкреслив експерт.

На думку Плачкова, такий план має містити наступні заходи:

1. Проведення регулятором аудиту економічної обґрунтованості визначення тарифів на новому ринку електроенергії, своєчасної підготовки та затвердження нормативних актів на виконання закону "Про ринок електричної енергії".

2. Проведення регулятором, Міненергетики та урядом аудиту запроваджених новим ринком електроенергії структур, які брали участь в реалізації схеми імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, зокрема ДП "Оператор ринку", "Оператор системи передачі", "Гарантований покупець", інших учасників ринку.

3. Термінове порушення Антимонопольним комітетом справи за ознаками недобросовісної конкуренції з боку імпортерів, застосування демпінгових цін та відвертої дискримінації на ринку електричної енергії.

Окрім того, Плачков вважає, що для негайної зупинки імпорту можна не чекати ухвалення відповідного закону Верховною радою, таке рішення здатна прийняти НЕК "Укренерго".

"Для цього не потрібен закон. Це може зробити НЕК "Укренерго" шляхом припинення проведення аукціонів з продажу перетину на східному кордоні за ознакою загрози надійності ОЕС", - зазначив Плачков.

Нагадаємо, з 1 жовтня завдяки "поправці Геруса" почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази - до 12 млн кВт-год / добу.

Раніше президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець повідомив, що імпортери російської електроенергії демпінгують на українському ринку, а обсяг російської електроенергії, що постачається на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%.