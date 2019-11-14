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Імпорт електроенергії з Росії вбиває українську енергетику, - експерт

Новини » Енергетика     14.11.2019 - 13:59
Імпорт електроенергії з Росії вбиває українську енергетику, - експерт
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Експерт наголосив, що імпортери російської електроенергії демпінгують на ринку електроенергії України

Імпортери російської електроенергії демпінгують на українському ринку і це вбиває вітчизняну енергетику. Про це написав президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора відбулась дуже знакова подія на ринку електроенергії. Ціна на ринку на добу наперед сягнула історичного мінімуму - 0,91 грн за 1 кВт*год. "Перемога!" - кричали Герус і його поплічники у розвалі української енергетики. Але ні - насправді це доволі небезпечний сигнал, що свідчить про ймовірну кризу в електроенергетиці", - написав Трохимець.

Експерт звернув увагу, що запуск російської електроенергії на сегмент ринку електроенергії двосторонніх договорів витіснив з нього українських виробників струму. І Росія вже має суттєвий вплив на цьому сегменті.

"На цьому сегменті ринку торгується біля 65% усієї електроенергії. Герус в жовтні розказував, що імпорт складає не більше 1%. З листопада він зріс вдесятеро. І складав вже біля 10% усієї електроенергії, що споживається в Україні. А якщо брати сегмент ринку двосторонніх договорів - це більше 15%. Суттєвий вплив!", - написав Трохимець.

Окрім того, експерт наголосив, що імпортери російської електроенергії демпінгують на ринку електроенергії України з метою зірвати інтеграцію української енергосистеми до європейської та євроінтеграцію країни в цілому.

"Це, по-перше, протизаконно, а по-друге, свідчить про політичні, а не економічні, мотиви поставок електроенергії в Україну. Росія робить все, щоб інтеграція української енергосистеми в європейську ENTSO-E не відбулася. А відтак і євроінтеграція України в цілому - теж стала неможливою. Навіть ціною економічних втрат", - вважає Трохимець.

На його думку, питання демпінгу та політичного впливу російського імпорту електроенергії має стати предметом розгляду Антимонопольного комітету та РНБО.

Імпорт електроенергії з Росії вбиває українську енергетику, - експерт

Фото: facebook.com/trokha1982

Нагадаємо, з 1 жовтня через "поправку Геруса" почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту.

Раніше голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков висловив думку, що Росія захопить більшу частину нашого енергоринку через імпорт електроенергії і буде використовувати це для політичного тиску на українську владу.

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