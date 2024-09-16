Импорт деталей для дронов и улучшение подготовки воинов: Зеленский провел Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 16 сентября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из тем стало улучшение подготовки воинов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
По словам президента, в ходе Ставки он выслушал сводку насчет обстановки на фронте и детальные доклады Службы внешней разведки и Главного управления разведки. ГУР и СВР рассказали о намерениях оккупантов и ситуации в их рядах.
"Разведчики отметили заметное ухудшение дисциплины в российских подразделениях", - рассказал Зеленский.
Вторым вопросом на Ставке стала инженерная защита объектов критической инфраструктуры и календарь завершения работ.
При этом, как отметил Зеленский, в ходе заседания обсуждали и центры боевой подготовки. По этому вопросу докладывал главный инспектор Минобороны Игорь Воронченко.
"Дал поручение Генштабу предоставить перечень мер по улучшению работы центров. Государство обязано гарантировать качественную подготовку тем, кто его защищает", - добавил он.
Также участники Ставки поднимали вопрос экспортных ограничений от государств, которые производят компоненты для дронов.
"Мы знаем, как сделать, чтобы эти ограничения не стали для нас критическими", - заверил глава государства.
Напомним, в конце августа командир 414 отдельного ударных беспилотных авиационных систем "Мадяр"рассказал, что с 1 сентября Китай запрещает экспорт ряд запчастей, которые необходимы для производства беспилотников.
Как объяснил в комментарии Youtube-канала РБК-Украина военнослужащий 109-го батальона ВСУ, сержант Егор Фирсов, на этом фоне может быть кризис.
Но он отмечал, что почти все составляющие для производства дронов Украина производит самостоятельно. Импортировать необходимо только двигатели и камеры.
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