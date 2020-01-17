Імпічмент Трампа: Пристайко заявив, що не вірить жодному слову Парнаса

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що не вірить останнім заявам підприємця Лева Парнаса, якого пов'язують із особистом юристом президента США Рудольфом Джуліані. Про це Пристайко розповів в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

Зокрема, заяви Парнаса про контакти між Вашингтоном і Києвом, що спричинили процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа, Пристайко оцінив як намагання Парнаса себе захистити.

"Чесно кажучи, я ніколи не говорив із цим чоловіком (Парнасом, - ред.). Та, знову ж таки, я не вірю жодному його слову... Як я розумію, цей чоловік зараз намагається захистити себе", - сказав Пристайко.

Він додав також, що Україна намагається вкотре підкреслити, що для неї дуже важлива підтримка обох партій у США, на що глава українського МЗС сподівається у подальшому.

Так, Пристайко уточнив, що США щонайменше два рази протягом року переглядає військову допомогу для різних країн, в тому числі й для України. Тому ситуацію із затримкою виділення допомоги в кінці минулого року Україна не розглядала, як спробу тиску з боку США.

Також міністр підкреслив, що раніше ніколи не зустрічався з Рудольфом Джуліані та його партнером Левом Парнасом. Пристайко запевнив, що Київ і Вашингтон мають надійні канали комунікації як офіційні, так і через радників. Тому потреби у посередництві з боку Парнаса і Джуліані в української сторони не було.

"Нам не потрібні ці канали. Ми брати участь в офіційних заходах, були задоволені нашим спілкуванням", - наголосив Пристайко.

Нагадаємо, американський бізнесмен, котрий має українське походження, Лев Парнас нещодавно в інтерв'ю MSNBC заявив, що у травні минулого року президенту України Володимиру Зеленському поставили ультиматум про те, що вся американська допомога буде заморожена, якщо не буде розслідування проти сина Джо Байдена.