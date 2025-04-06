Импичмент в Южной Корее: президент отстранен за превышение полномочий

Исполняющий обязанности председателя суда Мун Хьонг-Бе зачитал вердикт, который вступил в силу немедленно. Решение требует от страны провести досрочные президентские выборы, чтобы избрать преемника Юна в течение 60 дней, которые, как многие ожидают, придутся на 3 июня.

"Негативное влияние на конституционный порядок и последствия нарушений закона обвиняемым являются серьезными, что делает преимущества защиты Конституции путем освобождения обвиняемого гораздо большими, чем национальные потери от отставки президента", - сказал Мун.

Это решение завершило четырехмесячную сагу, которая началась с неожиданного объявления Юном военного положения, его ареста и последующего освобождения, нанеся при этом значительный ущерб политической, экономической и социальной структуре страны.

В заявлении, обнародованном его юридической командой, Юн извинился перед народом за то, что не оправдал их ожиданий, и поблагодарил за поддержку.

"Мой дорогой народ, для меня было большой честью работать на благо Республики Корея. Я всегда буду молиться за мою любимую Республику Корея и за всех вас", - сказал он.

Позже в тот же день Юн встретился в президентской резиденции с временным лидером правящей Партии народной власти (ПНВ) Квон Янг-Се и лидером фракции ПНП Квон Сон-Донгом.

Во время встречи Юн поблагодарил своих сторонников и пожелал стране процветания, несмотря на то, что он покидает свой пост.

Он также выразил надежду, что правящая партия хорошо подготовится к предстоящим президентским выборам и непременно победит.

Обвинения на суде

Суть дела заключалась в том, нарушил ли Юн закон, совершив пять ключевых действий: объявление военного положения, написание указа о военном положении, введение войск в Национальное собрание, нападение на Национальную избирательную комиссию и попытка арестовать политиков.

Суд признал все обвинения, в том числе и то, что он не придерживался законных требований для объявления военного положения. Согласно Конституции, президент может объявить военное положение во время войны или в эквивалентной чрезвычайной ситуации в стране.

Юн оправдывал свои действия, обвиняя главную оппозиционную партию в том, что она парализовала государственные дела своими неоднократными импичментами чиновников его администрации и попытками урезать государственный бюджет.

Суд отклонил его аргумент.

"Нанеся ущерб авторитету конституционного института и нарушив основные права человека через мобилизацию войск и полиции, он пренебрег своим долгом защищать Конституцию", - сказал и.о. судьи Мун.

"Действия подсудимого, нарушающие Конституцию и законы, являются предательством доверия народа, а с точки зрения защиты Конституции - грубым нарушением закона, с которым нельзя мириться", - добавил он.

Для того, чтобы поддержать предложение об импичменте, необходимо согласие не менее шести судей, а сейчас на скамье судей находится восемь судей.

Ключевым было не только то, нарушил ли Юн закон, но и то, было ли это нарушение достаточно серьезным, чтобы оправдать его отставку.

Отстраненный лидер не явился на суд для вынесения приговора.

Со дня подачи заявления об импичменте Юна в суд 14 декабря прошло 111 дней. Для вынесения решения об импичменте президента после последнего слушания, суду понадобилось 38 дней.

Впереди - выборы

В обращении к нации, исполняющий обязанности президента и премьер-министра Хан Дак Су пообещал сделать все возможное для проведения предстоящих выборов, чтобы обеспечить плавный переход к следующей администрации.

Правящая Партия народной власти заявила, что "смиренно принимает" решение суда, а главная оппозиционная Демократическая партия (ДП) приветствовала его как "победу народа".

Лидер ДП Ли Чжэ Мён, которого многие считают фаворитом на следующих президентских выборах, зачитал отдельное заявление Национальной ассамблеи.

"Великий народ восстановил великую демократическую республику, Республику Корея. Вместе с народом мы восстановим разрушенные средства к существованию, мир, экономику и демократию в духе великого единства", - сказал он.