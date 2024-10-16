Вероятность заморозков меньше. Синоптик рассказала, вернется ли тепло в Украину

Когда погода в Украине может стать теплее

"Сейчас еще середина октября. И, конечно, погодные условия у нас могут быть достаточно разнообразными. Но сейчас у нас… начинается смена воздушных потоков. И сейчас будут поступать воздушные массы из северных широт", - рассказала эксперт.

Учитывая это, в ближайшие дни украинцам прогнозируют определенное снижение ночных температур - вплоть до заморозков на поверхности почвы и в воздухе в большинстве регионов (кроме юго-востока).

"Уже с четверга (17 октября, - Ред.) будет влиять поле высокого давления. Именно оно нам и обеспечит вот эти заморозки. Потому что будут прояснения, и, соответственно, ночи будут холодные", - объяснила представительница УкрГМЦ.

Тем временем дневные температуры останутся примерно такими же, как и сейчас - от 6 до 13 градусов по Цельсию. Немного теплее может быть в Закарпатье и на юге Украины - до 15 градусов выше нуля.

Кроме того, дневные температуры для украинцев в этот период могут быть более комфортными, потому что будет меньше ветра.

"Определенное, скажем так, повышение температуры, хотя особенно это повышением и не назовешь, но все равно, хотя бы уменьшение вероятности заморозков ожидается после 20 числа (воскресенья, 20 октября, - Ред.). В начале третьей декады октября", - подчеркнула Птуха.

Она уточнила, что в этот период (в течение нескольких дней) столбики термометров могут фиксировать более высокие значения температуры.

"И вот эти +15, например, в дневные часы, будут уже не только по югу Украины и Закарпатью, а все же в большинстве областей температура уже будет достигать 15 градусов тепла", - подытожила синоптик.