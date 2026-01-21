Имитировал казнь и ранил солдата: ГБР уличило замкомандира батальона в Сумской области

По данным следствия, офицер систематически издевался над подчиненными и применял к ним жестокое насилие: пытал, имитировал их казнь и прострелил ногу одному из бойцов.

Причина конфликта

Конфликт начался после того, как двое военных выложили в соцсети запись, на которой командир угрожал им расстрелом за отказ выполнять указания. После публикации заместитель командира потребовал удалить видео и публично извиниться.

Имитация расстрела и физическое насилие

Чтобы запугать солдат, офицер выстроил их и выпустил пять пуль под ноги и над головами из табельного пистолета. Когда это не подействовало, он прибегнул к физической расправе: бил подчиненных шлемом по голове и туловищу, в результате чего у солдата произошел разрыв мениска.

Выстрел в стопу и попытка скрыть преступление

Кроме того, нападавший расстрелял мобильный телефон военного, а затем прицельно выстрелил одному из пострадавших в стопу. Далее офицер приказал оформить огнестрельное ранение как "самокалечение".

Нападения на коллег и санкции статей

Следствие установило, что обвиняемый применял силу не только к солдатам. Из-за рабочего конфликта он ударил в голову другого заместителя командира батальона прямо перед служебным совещанием.

Сейчас обвиняемый находится под стражей в следственном изоляторе. Ему инкриминируют пытки, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и превышение власти военным должностным лицом (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 406, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Офицеру грозит до 12 лет лишения свободы.