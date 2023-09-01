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Имена уклонистов и врачей ВЛК, которые помогали им, будут обнародованы, - Данилов

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Результаты проверок военно-врачебных комиссий станут известны уже в течение нескольких следующих недель. Имена уклонистов и врачей, которые помогали первым - будут обнародованы публично.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Дело в том, что они не переживали, почти в 90% случаев был один и тот же диагноз. Все это будет подлежать проверке законным способом. Если человек действительно непригоден - нечего пугаться. Спокойно будет проведена документация, что вы находились в стационаре, до этого болели", - заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО, факты подделки документов выявляют ежедневно. После доказательства вины - имена причастных будут обнародованы. 

"Если доказывают соответствующие органы, что было совершено преступление, то все имена и фамилии всех этих врачей будут обязательно известны. С фамилиями тех, кто получил от них такую "помощь", - пояснил Данилов.

Проверки ВЛК

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, во время которого поднимался вопрос военно-врачебных комиссий.

В частности, было принято решение о проведении комплексных проверок заключений ВЛК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с начала полномасштабного вторжения России и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Также президент пообещал последствия для тех, кто фальсифицировал решение ВЛК.

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