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Имеет право: в ЕС отреагировали на закупку Венгрией российской вакцины от COVID

Брюссель, Пятница 22 января 2021 14:13
Имеет право: в ЕС отреагировали на закупку Венгрией российской вакцины от COVID
Фото: вакцина "Спутник V" (sputnikvaccine.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Еврокомиссия прокомментировала заключение Венгрией контракта с Российской Федерацией на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Каждая страна имеет право закупать любые вакцины от коронавируса для использования исключительно на собственной территории.

Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

"Если страна - член ЕС хочет заключить контракт с производителями вакцины, которые не имеют контракта с Еврокомиссией и не входят в стратегию ЕС по вакцинации, она имеет право это сделать", - сказал Кеерсмакер.

При этом в Еврокомиссии отметили, что будут настаивать на том, чтобы вакцины соответствовали критериям безопасности и эффективности.

Напомним, Венгрия заключила контракт на поставку российской вакцины от COVID "Спутник V", которая должна поступить в страну в три этапа.

На данный момент российская вакцина "Спутник V" не была одобрена Европейским агентством лекарственных средств (EMA), однако Россия уже подала документы европейскому регулятору для регистрации.

Также РБК-Украина писало, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила России помощь для регистрации вакцины "Спутник V" в Европейском союзе.

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