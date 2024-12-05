Иллюзия безопасности. Почему Будапештский меморандум не защитил Украину от войны

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Кто и как заставлял Украину отдать ядерное оружие

Украина после распада СССР получила одну из самых мощных армий и третий ядерный арсенал. И это очень волновало коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами. В начале 1990-х мнения Вашингтона и Москвы совпадали редко, однако и там, и там Украину желали видеть безъядерным государством.

Поэтому на молодое государство постоянно давили, требуя избавиться от боеголовок. Как вспоминал первый президент Леонид Кравчук, США угрожали санкциями и тотальной изоляцией.

"И Клинтон, и вице-президент Гор сказали, если Украина поступит иначе, начнутся, дословно, "экономические санкции и не только экономические". Могла ли Украина, только родившись, сразу начать с того, чтобы стать угрозой для Европы и мира?", – говорил он в одном из интервью.

Поэтому 14 января 1994 года было обнародовано совместное заявление Кравчука, лидеров США и России – Билла Клинтона и Бориса Ельцина – о вывозе стратегического ядерного оружия и принципиальном согласии Москвы на некоторую компенсацию.

Билл Клинтон, Борис Ельцин и Леонид Кравчук после совместного заявления в Москве, 1994 год (фото clintonlibrary.gov)

Менее чем через год, 5 декабря 1994 года, следующий президент Украины Леонид Кучма подписал в Будапеште (Венгрия) меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Позже к Будапештскому меморандуму присоединились Франция и Китай.

По документу Киев отказался от ядерного арсенала, а США, РФ и Великобритания обязались уважать независимость и границы Украины, воздерживаться от применения силы (или даже от угроз силой), от экономического давления, то есть от всего, что может нарушить ее суверенитет.

О том, что Будапештский меморандум не содержит реальных гарантий безопасности, еще в 2009 году говорил второй президент Леонид Кучма.

"Тогдашний президент Франции Франсуа Миттеран сказал: "Сынок, не верь этому документу, тебя обманут", - рассказывал Кучма на международной конференции в Иерусалиме.

Украина выполнила свои обязательства и 2 июня 1996 официально избавилась от статуса ядерного государства. Отказавшись, по разным оценкам, от 1,5 до 2,1 тысячи стратегических и от 2,8 до 4,8 тысячи тактических боезарядов.

Украинские и американские официальные лица возле шахты 43-й ракетной армии, Первомайск, 1994 год (фото dtra.mil)

"На мой взгляд, это была одна из самых замечательных историй лжи в современной истории человечества. С тобой подписали документ, которого на самом деле не было. То есть иллюзия – подписали что-то, что не работало. И все, кто подписывал, это понимали", – рассказал РБК-Украина советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Юрий Костенко, министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности в 1990-х, считает, что правильно так ставить вопрос: "не могла ли Украина оставить ядерное оружие?", а "почему фактически ничего не получила взамен?".

"Только последний эшелон с ядерными боеголовками в июне 1996 года уехал из Украины, мы стали неинтересными для Запада. А что с Украины взять? Экономика работает в российской системе координат, все предложения от США отвергались", – сказал он в разговоре с изданием.

По его словам, США предлагали другой вариант разоружения: переработать высокообогащенный уран и плутоний в топливо для АЭС. Американская сторона готова была профинансировать этот проект. Если бы так произошло, по его оценкам, то топлива хватило бы до сегодняшних дней.

Почему не работает Будапештский меморандум

В 1990-х казалось, что никто не будет нападать на Украину. Даже Владимир Путин сразу после прихода к власти не раз подчеркивал, что уважает границы соседнего государства. "Мы не хотим забирать Крым, это абсолютная глупость. Если мы начнем что-то забирать у кого-то, у нас самих что-нибудь отберут", – говорил он.

Позже он повторял, что Крым не является спорной территорией, и Россия давно признала границы Украины. "Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом", – добавил Путин.

Но как только Украина попыталась вырваться из тени так называемого "старшего брата", риторика изменилась. А подписанты Будапештского меморандума не вступились за Украину ни после оккупации Крыма, ни после начала войны на Донбассе.

Уже во время полномасштабного вторжения РФ экс-президент США Билл Клинтон извинялся за принуждение к отказу от ядерного оружия.

"Я чувствую личную причастность к тому, что я заставил (украинцев – ред.) отказаться от ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия пошла бы на это (вторжение, – ред.), если бы Украина все еще имела свою оружие", – признавал он.

Билл Клинтон уже во время полномасштабной войны признал, что давил на Украину по поводу отказа от ядерного оружия (фото GettyImages)

Западные гаранты не смогли или не захотели полноценно защитить Украину якобы из-за разногласий в понимании содержания и значения Будапештского меморандума. Ибо в то время как в украинском варианте название звучит как "Меморандум о гарантиях безопасности", в английском - как "Меморандум о заверениях в безопасности". Хотя с другой стороны, подписи лидеров США и Великобритании стоят под украинским и российским экземпляром, где соответственно записаны "гарантии" и "гаранты".

Документ не подлежал ратификации в парламентах, но оставался полноценным международным договором. Однако без механизма обеспечения безопасности. На практике весь инструментарий свелся к "консультациям", в которых Россия по понятным причинам не собиралась участвовать.

"Это не вопрос ядерного оружия или стратегической бомбардировочной авиации, это вопрос кто о чем договаривался, какие были инструменты выполнения договоренностей. Мало того, что там не прописаны конкретные гарантии, что нужно делать в той или иной ситуации, более того, один из гарантов и начал войну", – сказал Подоляк в комментарии РБК-Украина.

Так выглядит одна из страниц Будапештского меморандума (фото РБК-Украина)

Еще в 2016 году Кравчук был уверен: западные страны просто испугались войны с Россией.

"Россия ведет агрессию против Украины. Все эти страны должны объединиться и остановить Россию. Вот я вместо Обамы (тогдашний президент США, – ред.) сижу и думаю: "Третья мировая война неизбежна"... В этом случае на первом месте уже не территории, не укрепление суверенитета одной страны, а укрепление человечества", - говорил он.

Может ли Украина вернуть ядерный статус

Логично, что мнения о том, следует ли оставаться безъядерной страной, если другие подписанты пренебрегли Будапештским меморандумом, были лишь вопросом времени.

За несколько дней до полномасштабного российского вторжения на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский напомнил Западу о гарантиях безопасности, полученных за отказ от ядерного арсенала.

"Того оружия у нас нет, безопасности у нас нет тоже. Нет и части территорий нашего государства… Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения были подвергнуты сомнению", – сказал он.

Осенью 2024 года на пресс-конференции в Брюсселе он привел детали разговора с Дональдом Трампом, который на тот момент был кандидатом в президенты США. В частности, о том, что договоренности партнеров Украины по Будапештскому меморандуму с РФ не работают, но никто из этих ядерных держав не пострадал.

"Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет. Одна. Кто? Украина. Кто сегодня воюет? Украина… И в разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал, что у нас получается так. Какой выход? Или у Украины будет ядерное оружие – и тогда это для нас защита, или мы должны иметь какой-либо альянс", – рассказал Зеленский.

Впоследствии он и члены его команды объясняли, что приоритетом является именно вступление в НАТО. Так как не сложно представить последствия от самостоятельного перехода к ядерному вооружению, потому что западные партнеры вполне могли бы в принципе отказаться от поддержки Украины.

Михаил Подоляк объясняет, что нет средств и ресурсов, чтобы получить оружие, которое будет масштабным и эффективным.

"А получить грязную плутониевую бомбу, которая не будет решать даже тактические задачи, но будет обнулять репутацию Украины, которая отказалась от обязательств, которые на себя брала по тому же Будапештскому меморандуму, – это будет странно. То есть вы не решаете никаких военных вопросов , и в то же время обнуляете себя", – добавил советник главы Офиса президента.

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Когда США давили на Киев, требуя избавиться от ядерного арсенала, в западной мысли Россия считалась более надежным партнером, возможно, из-за признаков якобы демократии. Однако, как показала история, Москва не отказалась от имперских амбиций и воинственной риторики. И 30 лет спустя угрожает ядерными ударами по "центрам принятия решений" не только в Украине.

Что касается нашей страны, история с Будапештским меморандумом должна стать хорошим уроком. С учетом разговоров о том, каким может быть будущий мир с Россией, нужно добиться не только конкретных гарантий от конкретных гарантов, но и действенного механизма их выполнения. Иначе со временем и этот мир постигнет судьба "Будапешта".