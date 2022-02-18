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Ілона Маска знову чекають у суді. Через "фантомне" гальмування Tesla

Автор: Сергій Пишкін

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) отримала 354 скарги стосовно фантомного гальмування у автомобілів Tesla. Почала розслідування щодо більше 400 тисяч одиниць транспорту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Відзначається, що розслідування охоплює всі автомобілі Tesla Model 3 і Model Y, які були випущені в минулому і нинішньому роках.

Скарги на фантомне гальмування з'явилися після того, як компанія відкотила версію програмного забезпечення Full Self-Driving beta через проблеми з попередженням про зіткнення або ж екстреної зупинки. Втім, після цього кількість інцидентів стрімко зросла.

"У скаргах стверджується, що при використанні функцій ADAS, включаючи адаптивний круїз-контроль, автомобіль несподівано загальмовується під час руху на швидкості по шосе. Заявники повідомляють, що різке уповільнення може відбуватися без попередження, у випадковому порядку і часто повторюється протягом одного циклу руху", - заявили в NHTSA.

Перед тим як виступити з офіційною заявою, Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США проводить попередню оцінку. Сьогодні повідомлень про аварії, травми або смертельні випадки не було.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що власники автомобілів компанії Tesla поскаржилися на несподівані гальмування транспорту.

Також на Neuralink подала до суду некомерційна організація, нібито через жорстоке поводження з тваринами. Втім, незабаром компанія відповіла на звинувачення.

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Илон Маск