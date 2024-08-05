ua en ru
Пн, 05 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Компания Маска Neuralink успешно вживила чип в мозг второго пациента: что известно

Понедельник 05 августа 2024 12:45
UA EN RU
Компания Маска Neuralink успешно вживила чип в мозг второго пациента: что известно Фото: Илон Маск, миллиардер (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Neuralink, которая принадлежит миллиардеру Илону Маск, успешно провела вживление своего чипа в мозг второго пациента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сейчас Neuralink находится в процессе тестирования своего импланта. Первый пациент, которому вживили чип, благодаря устройству способен играть в видеоигры, просматривать интернет-страницы, писать в социальных сетях и перемещать курсор на ноутбуке.

Маск, в свою очередь, не раскрывал много подробностей о втором участнике эксперимента. Пока известно, что он, как и первый, также имел травму спинного мозга. Миллиардер рассказал, что 400 электродов имплантата в мозге второго пациента работают. В то же время на сайте Neuralink отмечается, что чип имеет 1024 электрода.

"Не хочу сглазить, но, кажется, со вторым имплантатом все прошло чрезвычайно хорошо. Здесь много сигнала, много электродов. Он работает очень хорошо", - заявил Маск во время одного из подкастов.

Также миллиардер ожидает, что до конца года Neuralink вживит чипы еще восьми пациентам.

Neuralink

Neuralink является нейротехнологической компанией, основанной Маском в 2016 году. Основная цель компании состоит в разработке интерфейса мозг-компьютер, который позволит людям взаимодействовать с компьютерами и другими электронными устройствами непосредственно из-за мозговой активности.

Пациент, согласившийся на участие в первом клиническом испытании, имеет тяжелую форму паралича. Этот человек стал добровольцем для участия в исследовании, целью которого является проверка безопасности и эффективности нейронного импланта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон Маск
NEWS
Олимпиада-2024: Ковтун завоевал серебряную медаль в спортивной гимнастике
Олимпиада-2024: Ковтун завоевал серебряную медаль в спортивной гимнастике
DAILY
Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке