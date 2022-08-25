Ілон Маск знизив ціни на інтернет від Starlink для України

Компанія Ілона Маска знизила ціни на супутниковий інтернет від Starlink для України та інших країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.
Зокрема, для українських користувачів знижка становила близько 40%. Тобто вартість підписки зменшили зі 100 до 60 доларів.
"Зниження цін враховує умови вашого місцевого ринку та має відображати паритет купівельної спроможності серед наших клієнтів", - йдеться в оголошенні.
Про аналогічні знижки повідомляють користувачі з Великобританії, Мексики, Німеччини. При цьому користувачі Чилі та Бразилії повідомляють про зниження цін приблизно на 50%.
За даними видання, SpaceX і T-Mobile проведуть спільний захід, на якому Ілон Маск оголосить про плани щодо "розширення можливостей підключення". При цьому поки що неясно, чи має воно якесь відношення до нових цін.
Як повідомлялось, Україна отримала ще 5 тисяч станцій для супутникового інтернету Starlink. Нову партію терміналів профінансувала Польща.
А 28 лютого до України прибула перша партія обладнання для супутникового інтернету-станції Starlink, основною метою якого принести швидкий Інтернет у важкодоступні райони.
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