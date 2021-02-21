Ілон Маск вважає завищеними курс біткойна

Засновник компаній Tesla та SpaceX, один із найбагатших людей світу Ілон Маск заявив, що вважає курс криптовалют на разі завищеними. Йдеться про біткойн та етер.
Про це він написав у своєму Twitter.
До слова, 20 лютого вартість криптовалюти біткойн знову оновила історичний максимум. Вона перевищила позначку в 57 тисяч доларів.
"Гроші - це всього лише дані, які дозволяють нам уникнути незручностей бартеру. Ці дані, як і всі дані, схильні до затримок і помилок. Система буде розвиватися до того, що мінімізує і те, й інше. Тому я вважаю курс біткоїну й етера завищеними", - заявив Маск.
Також РБК-Україна писало, що завдяки подорожчанню ринкова капіталізація (вартість всіх біткойнів в обігу) наближається до 1 трлн доларів. Найпопулярніша у світі криптовалюта за тиждень подорожчала більш ніж на 8%, а з початку лютого - приблизно на 60%. Аналітики пов'язують таке зміцнення з цікавістю великих інвесторів, таких як Tesla.