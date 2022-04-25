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Ілон Маск придбав Twitter за 44 млрд доларів

Фото: підприємець Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Мільярдер та засновник SpaceX Ілон Маск уклав угоду щодо купівлі Twitter Inc. Придбав соціальну мережу за 44 млрд доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Обговорення угоди протягом тижня здавалося невизначеним, однак процес прискорився після того, як Маск зацікавив акціонерів фінансовими деталями своєї пропозиції.

"Свобода слова є основою функціонуючої демократії, а Twitter - це цифрова міська площа, де обговорюються питання, життєво важливі для майбутнього людства", - заявив Маск.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Маск, ще тиждень тому, готувався придбати 100% акцій сервісу мікроблогів Twitter за 43 млрд доларів.

Також Рада директорів Twitter обмежила можливості скупки акцій для Маска вище 15%.

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