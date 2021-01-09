ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Статки Маска продовжують рости. Перевалили за 200 млрд доларів

США, Субота 09 січня 2021 19:34
Статки Маска продовжують рости. Перевалили за 200 млрд доларів
Фото: Ілон Маск (flickr.com/ceomagazynpolska)
Автор: Дмитро Левицький

Американський підприємець та засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск укріплюється на першій позиції у списку найбагатших людей світу. Його статки продовжують рости.

Про це свідчать дані американського агентства Bloomberg.

За даними Bloomberg, станом на 9 січня статки Маска дорівнюють 209 мільярдів доларів.

Маск вже другий день очолює список найбагатших людей світу. Другу сходинку займає засновник компанії Amazon Джефф Безос зі статками в розмірі 186 мільярдами доларів.

Нагадаємо, 7 січня американський бізнесмен Ілон Маск став найбагатшою людиною світу, обігнавши Джеффа Безоса. Статки Маска різко збільшилися через зростання акцій компанії Tesla, яка займається виготовленням електромобілів.

Як писало РБК-Україна, ще на початку 2021 року Маск був на другому місці у списку найбагатших людей світу. Він був вище засновника компанії Microsoft Білла Гейтса.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство капиталИлон Маск

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся