Илон Маск собирается представить роботакси Tesla

Помимо представления нового автомобиля на автопилоте от компании Tesla, Маск должен предоставить инвесторам обновленную информацию о проектах в области искусственного интеллекта. Бизнесмен делает ставку на то, что это усилия будут способствовать долгосрочному росту производителя электромобилей.

Как пишет Reuters, энтузиазм по поводу этого события проявляется во всех социальных сетях, где можно увидеть скриншоты приглашений и предположения о том, что может быть раскрыто. Но инвесторы и аналитики отмечают проблемы с технологией и сдерживают ожидания.

План Маска - эксплуатировать парк беспилотных такси Tesla под названием Cybercabs, которые пассажиры смогут вызывать через приложение. Отдельные владельцы Tesla также смогут зарабатывать деньги в приложении, указывая свои автомобили как роботакси.

Мероприятие состоится в четверг (10 октября, так как в США до сих пор этот день) на студии Warner Bros недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Среди присутствующих будут инвесторы, биржевые аналитики и фанаты Tesla. Главными вопросами, которые они зададут, станут следующие:

как быстро Tesla сможет нарастить производство роботаксі;

какой ценой;

сколько денег компания сможет заработать на таксомоторном бизнесе.

Внимание также будет приковано к прогрессу, достигнутому Tesla в области программного обеспечения для частичной автоматизации, которая компания позиционирует как Full Self-Driving. По ожиданиям наблюдателей, оно ляжет в основу роботакси.

Также Reuters пишет, что Маск, возможно, предоставит подробную информацию о более дешевых версиях текущих электромобилей Tesla, а также о гуманоидном роботе Optimus.

Невыполненные обещания Маска

Помимо вышесказанного, агентство приводит информацию о том, что в 2019 году миллиардер Илон Маск заявил, что "абсолютно уверен", что к следующему году у компании Tesla появятся роботакси. После невыполненных обещаний бизнесмен в этом году сосредоточился на разработке транспортных средств, отказавшись от планов по созданию более компактного и дешевого автомобиля, который, как многие считают, необходим для противодействия замедляющемуся спросу на электромобили.

Как пишет издание, в этом году Tesla рискует впервые в своей истории сократить объем поставок, поскольку стимулы для покупки не смогли привлечь достаточно клиентов к ее стареющей линейке электромобилей. Резкое снижение цен, призванное компенсировать высокие процентные ставки, также привело к сокращению прибыли.

По мнению аналитиков, чтобы убедить инвесторов в том, что Tesla сможет сохранить высокие темпы роста, о которых она сообщала несколько кварталов назад, Маску необходимо показать прототип и представить подробные планы того, как компания сможет обогнать конкурентов, таких как Alphabet или Waymo, которые эксплуатируют беспилотные роботакси, перевозящие пассажиров в нескольких городах США.