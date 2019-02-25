Гравець "Шахтаря" викликано в збірну Ізраїлю на матчі Євро-2020

Соломон візьме участь у кваліфікації зі Словенією та Австрією

Вингер "Шахтера" Манор Соломон получил вызов в национальную команду Израиля на предстоящие матчи отбора чемпионата Европы-2020. Об сообщается на сайте донецкого клуба.

Прибытие 19-летнего полузащитника в расположение сборной Израиля ожидается 17 марта.

Стартовый матч квалификации против Словении состоится 21 марта, а второй с Австрией - 24. Обе встречи домашние.

Также соперниками Израиля по отборочной группе G являются национальные команды Польши, Македонии и Латвии.

Напомним, ранее Ярослав Ракицкий был представлен в качестве футболиста питерского "Зенита".