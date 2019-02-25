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Гравець "Шахтаря" викликано в збірну Ізраїлю на матчі Євро-2020

Новини » Спорт    25.02.2019 - 16:34
Гравець "Шахтаря" викликано в збірну Ізраїлю на матчі Євро-2020
Фото: Манор Соломон (twitter.com/FCShakhtar)

Соломон візьме участь у кваліфікації зі Словенією та Австрією

Вінгер "Шахтаря" Манор Соломон отримав виклик у національну команду Ізраїлю на майбутні матчі відбору чемпіонату Європи-2020. Про повідомляється на сайті донецького клубу.

Прибуття 19-річного півзахисника в розташування збірної Ізраїлю очікується 17 березня.

Стартовий матч кваліфікації проти Словенії відбудеться 21 березня, а другий з Австрією - 24. Обидві домашні зустрічі.

Також суперниками Ізраїлю по відбірковій групі G є національні команди Польщі, Македонії та Латвії.

"Шахтар" розгромно програв "Айнтрахту" і вилетів з Ліги Європи "Шахтар" звів до нічиєї матч з "Айнтрахтом" в Лізі Європи
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