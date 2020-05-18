Гравець збірної Англії заарештований за порушення самоізоляції

Фото: Каллум Хадсон-Одоі (twitter.com/ChelseaFC)

Ще на початку пандемії він перехворів коронавірусом

Футболіст англійського клубу "Челсі" Каллум Хадсон-Одоі затриманий поліцією за порушення режиму самоізоляції. Гравець збірної Англії ще в березні, на початку пандемії перехворів коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

За інформацією видання, 19-річного футболіста взяли під варту після того, як він зустрівся у своєму будинку в західному Лондоні з моделлю. Дівчина відчула нездужання і викликала швидку допомогу разом з поліцією. Її доставили в лікарню, про причини погіршення її самопочуття і звернення в екстрені служби не повідомляється.

У сезоні-2019/20 нападник зіграв за "Челсі" у 27 матчах, забивши чотири голи і віддавши шість гольових передач.

Чемпіонат Англії був припинений 13 березня через пандемії коронавірусу, що залишилися 92 матчі турніру відкладені на невизначений термін.

Лідирує в турнірній таблиці "Ліверпуль". Для першого за 30 років чемпіонського титулу підопічним Юргена Клоппа необхідно одержати ще дві перемоги.

Нагадаємо, футбольний сезон в Англії може бути завершений достроково за умови, якщо команди виступлять проти проведення матчів на нейтральних полях.

Автор: Вера Олейник