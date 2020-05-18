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Игрок сборной Англии арестован за нарушение самоизоляции

Новости » Спорт     18.05.2020 - 11:04
Игрок сборной Англии арестован за нарушение самоизоляции
Фото: Каллум Хадсон-Одои (twitter.com/ChelseaFC)

Еще в начале пандемии он переболел коронавирусом

Футболист английского клуба "Челси" Каллум Хадсон-Одои задержан полицией за нарушение режима самоизоляции. Игрок сборной Англии еще в марте, в начале пандемии переболел коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

По информации издания, 19-летнего футболиста взяли под стражу после того, как он встретился в своем доме в западном Лондоне с моделью. Девушка почувствовала недомогание и вызвала скорую помощь вместе с полицией. Ее доставили в больницу, о причинах ухудшения ее самочувствия и обращения в экстренные службы не сообщается.

В сезоне-2019/20 нападающий сыграл за "Челси" в 27 матчах, забив четыре гола и отдав шесть голевых передач.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча турнира отложены на неопределенный срок.

Лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль". Для первого за 30 лет чемпионского титула подопечным Юргена Клоппа необходимо одержать еще две победы.

Напомним, футбольный сезон в Англии может быть завершен досрочно при условии, если команды выступят против проведения матчей на нейтральных полях.

Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины Челсикарантинчемпионат Англиинарушениясборная Англииизоляция
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