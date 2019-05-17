Мхітарян не поїде на фінал Ліги Європи з міркувань безпеки

Півзахисник лондонського "Арсеналу" і збірної Вірменії Генріх Мхітарян пропустить фінальний матч Ліги Європи в Баку. Як повідомляє The Times, гравець залишиться в Лондоні з міркувань безпеки.

Дипломатична напруженість між батьківщиною футболіста і Азербайджаном, країною, яка приймає вирішальний поєдинок, існує через давній конфлікт щодо територіальної приналежності Нагірного Карабаху. 30-річний вірменський півзахисник може стати об'єктом нападу через чутки про те, що він відвідував спірний регіон протягом останніх років.

Раніше з цієї причини Мхітарян пропустив матч групового етапу Ліги Європи з "Карабахом", а у 2015 році він, виступаючи за дортмундську "Боруссію", не взяв участь в грі з "Габалі".

Раніше в МЗС Азербайджану заявили, що Мхітарян може взяти участь в матчі. Остаточне рішення "Арсенал" прийме наступного тижня.

У фінальній грі Ліги Європи-2018/19 в Баку "каноніри" зустрінуться з "Челсі". Матч пройде на стадіоні Baku Olympic Stadium 29 травня о 22:00 за київським часом.

Напередодні "Арсенал" виступив із заявою, в якій висловив невдоволення логістикою і розподіленням квитків на фінал Ліги Європи в Баку.