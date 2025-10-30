RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Игры и не только. Netflix анонсировал обновление сервиса: какие новые функции появятся

Netflix готовит интерактивные функции и новый дизайн (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

На конференции TechCrunch Disrupt 2025 Netflix представил ряд обновлений и инноваций. Функции будут внедряться постепенно и станут доступны пользователям с 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт TomsGuide.

Голосование в реальном времени

Технический директор Netflix Элизабет Стоун анонсировала реальное голосование для интерактивного контента, чтобы повысить вовлеченность пользователей. Например, во время шоу талантов зрители смогут голосовать и видеть результаты на экране в реальном времени.

Это будет влиять на ход программы: в зависимости от голосов некоторые участники могут не дойти до финала. Стоун упомянула шоу Star Search, которое планируется перезапустить в следующем году.

Голосование в реальном времени с новой функцией (фото: Netflix)

Интерактивные игры для вечеринок

Netflix уже анонсировал игры, включая Pictionary, Boggle и интерактивную версию Tetris, которые появятся на платформе в этом году.

Компания рассказала, что в 2026 году будет еще больше таких игр, предоставляя пользователям дополнительные возможности для развлечений и взаимодействия с контентом.

До конца 2025 года на Netflix появятся пять интерактивных игр:

  • LEGO® Party! - четыре игрока соревнуются в мини-играх
  • Boggle Party Boggle для 8 человек
  • Pictionary: Game Night - рисование и угадывание как в старой игре Mattel
  • Tetris Time Warp - соревнования с друзьями за лучший результат в разных версиях Tetris
  • Party Crashers: Fool Your Friends - один игрок не знает правил, задача остальных - вычислить “нарушителя”.

Больше интерактивных игр для вечеринок (фото: Netflix)

Погружающие тематические главные страницы

Netflix продолжает делать профили более динамичными и интерактивными.

Главные страницы будут постепенно получать тематические дизайны: один из них посвящен Хэллоуину, другой - праздничному сезону, а также готовится тема по мотивам Bridgerton, которая может появиться вместе с 4 сезоном сериала.

Редизайн детских профилей

Для пользователей с детьми Netflix готовит редизайн детских профилей, который упростит навигацию и оформление. Новая концепция будет похожа на обновление, которое компания запустила в мае для обычных профилей: чистый интерфейс и новая верхняя панель с разделом “Мой Netflix”, где собираются сохраненные, любимые и просмотренные шоу.

По данным компании, дети часто пересматривают любимый контент, и редизайн должен упростить этот процесс. При этом многие элементы останутся без изменений: родительский контроль, тематические ряды с персонажами и предложения в формате “тайной коробки”.

Обновленные детские профили (фото: Netflix)

Вертикальные видео

Netflix также экспериментирует с вертикальными видео, чтобы пользователи могли получать контент в более «быстром», TikTok-подобном формате.

Одна из идей - делиться клипами шоу и фильмов с другими людьми, развивая существующую функцию Моменты. При этом Netflix не собирается превращаться в прямого конкурента TikTok.

У нас также есть материал о шести скрытых функциях Netflix, которые помогут пользователям сделать просмотр фильмов и сериалов более удобным.

А еще мы писали, что Netflix провел самое масштабное обновление за 12 лет и рассказал, какие изменения ждут пользователей.

Более того, вы можете ознакомиться с интересными фильмами от Netflix, на которые стоит потратить время.

Netflix