Игры непокоренных-2025 стартовали в Канаде: принц Гарри лично поприветствовал сборную Украины (видео)

Международный спортивный форум пройдет с 8 по 16 февраля с участием 550 участников из 25 стран. В нем соревнуются ветераны и военнослужащие, получившие ранения, травмы или заболевания, выполняя свои воинские обязанности.

Традиционно участники Игр выявляют сильнейших в плавании, стрельбе из лука, волейболе сидя и баскетболе на колесных креслах. В этом году особенностью соревнований станет то, что добавились зимние виды спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, беговые лыжи, скелетон и керлинг на колесных креслах.

На этот раз в состав сборной Украины попало на десять защитников больше, чем на прошлых соревнованиях. Международный Фонд Игр непокоренных увеличил украинскую квоту с 25 до 35 участников.

Основатель соревнований принц Гарри после своего выступления на торжественной церемонии открытия, подошел к сборной Украины и лично поприветствовал наших спортсменов.

Игры непокоренных: как выступали украинцы

Основателем Игр непокоренных (Invictus Games) является британский принц Гарри. Именно по его инициативе были проведены первые соревнования в Лондоне в 2014 году. Название форума происходит от известного стихотворения английского поэта Уильяма Эрнста Хенли - Invictus (непобедимый), который активно используют для популяризации соревнований.

В Играх непокоренных участвуют бывшие и действующие военнослужащие, получившие ранения или травмы во время службы. Игры в Ванкувере и Уистлере станут уже седьмыми.

Украинцы впервые приняли участие в соревнованиях также в Канаде, но в Торонто в 2017 году. С тех пор выступали на всех форумах, показывая впечатляющие результаты.

Медали украинских спортсменов на Играх непокоренных ("золото" + "серебро" + "бронза" и общее количество)

Торонто-2017: 8+3+3 (14)

Сидней-2018: 7+10+3 (20)

Гаага-2022: 5+5+6 (16)

Дюссельдорф-2023: 12+14+8 (34)