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"Гра у схованки" з окупантами. Нацгвардія показала знищення військової техніки Росії

Ілюстративне фото (t.me/zsuwar)
Автор: Іван Носальський

Нацгвардійці знищили вісім одиниць техніки та майже весь взвод ворога за допомогою мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію України у Facebook.

"Загарбники, котрі невпинно намагаються взяти під контроль українські землі, цього разу були змушені ховатися по кущах, проте це їм не допомогло. Мінометна батарея Нацгвардії не вперше грає у хованки з окупантами і цього разу "знайшла" близько 20 російських солдатів, а також вісім одиниць бойової техніки", - йдеться у повідомленні Нацгвардії.

Зазначається, що в результаті успішних дій українських солдатів було знищено чотири БТР-82, два багатоцільові транспортери МТ-ЛБ, один танк Т-72 і один БМП-2.

Нагадаємо, раніше українські прикордонники показали знищення техніки російських окупантів.

Також ми писали, що з початку повномасштабного вторгнення на територію України наші захисники ліквідували понад 31 тисячу окупантів.

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