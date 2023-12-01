Игнат об украинской SIM-карте в "Шахеде": специалисты уже изучают

"Специалисты уже изучают. Понятно, что все находящееся изучается специалистами и не всегда нужно это выдавать, знаем ли мы что-то, или не знаем. Но такие случаи есть. Они обнародованы", - сказал Игнат.

По его словам, сейчас выясняется, зачем в российских дронах нужна SIM-карта.

"(Выясняется - ред.) что можно делать, имея собственно SIM-карту и доступ к сети Интернет. Можно ли осуществлять манипуляции с определенными дронами. Профильные специалисты с этим разбираются. Я думаю, что они сделают определенные выводы", - рассказал спикер.

Он отметил, что враг, безусловно, совершенствует свое вооружение. Это касается как стрелкового вооружения, так и беспилотников.

"В частности, (россияне - ред.) красят в черный цвет света "Шахеды", чтобы усложнить их обнаружение. Но ПВО уже приспосабливается и к таким враждебным так называемым "модернизациям" и дает результат", - добавил Игнат.

Что предшествовало

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что в российских дронах, которые страна агрессор запускает по территории Украины, была найдена SIM-карта украинского оператора.

По предварительным данным, РФ использует SIM-карты оператора "Киевстар".

Это позволяет россиянам использовать мобильную сеть оператора для отслеживания местонахождения беспилотника, а также для изменения траектории его полета.

В самой компании также отреагировали на распространенную информацию. Там заявили, что уже сотрудничают с правоохранительными органами для того, чтобы "сделать невозможным повторение ситуации в будущем".