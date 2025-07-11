Игнат сказал, сколько дронов утром могла запустить РФ по Украине

По словам Игната, предварительно утром фиксировалось до 20 беспилотников, но точная цифра будет обнародована по итогам боевой работы. В частности подтвердил атаку дронов на Одесскую область.

Он добавил, что сейчас одной из задач врага, является попытка держать Украину в напряжении.

В том же числе, часть дронов вошла в воздушное пространство Украины с севера в направлении Киевской области.

Ночной обстрел

"Что касается ночного удара, то зафиксировано было около 50 беспилотников. Из них не менее 38 были именно ударного типа "Шахед", - заявил Игнат.

Начальник коммуникаций Воздушных сил отметил, что противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила около половины дронов, среди которых было около 20 "Шахедов".

"Ну вот сейчас новая атака. Поэтому результаты боевой работы за ночь, которые мы обычно около 9:00 публикуем, мы отсрочим, видимо, на несколько более поздний срок, уже учитывая эту утреннюю атаку, чтобы уже дать за весь удар данные", - пояснил он.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно обстреливает территорию Украины ракетами, артиллерией, управляемыми авиационными бомбами (УАБами) и дронами. К атакам беспилотниками террористы прибегают каждую ночь. Этим утром враг атаковал "Шахедом" здание территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Одессе.