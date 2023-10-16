Игнат рассказал об особенностях обстрела Украины ночью

"Около полуночи была совершена атака баллистической ракетой "Искандер М". Также управляемыми авиационными ракетами Х-59, применяемыми из самолетов тактической авиации. Было 5 ракет, две из них уничтожены", - рассказал он.

По словам спикера, также были уничтожены почти все беспилотники.

"11 из 12, которые противник запустил с временно оккупированного Крыма с аэродрома "Чауда", - добавил Игнат.

Он также отметил, что ракеты преимущественно были направлены на северные и восточные области по определенным объектам, а беспилотники двигались несколькими группами в разных направлениях, в том числе и на западные регионы.

Обстрел Украины

Ночью в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о пролетах ракет и возможной "дроновой" атаке.

В частности, ПВО работала в Хмельницком, где сообщалось о взрывах во время тревоги. Позже выяснилось, что оккупанты запустили по Хмельницкой области дроны-камикадзе. Но обошлось без пострадавших и разрушений.

Кроме этого, во время ночного обстрела Полтавской области пострадали трое местных, в том числе ребенок.

Во время ночной атаки по Украине ПВО сбила 11 российских дронов-камикадзе и две ракеты Х-59. При этом РФ запустила по Украине "Искандер", 12 БПЛА и пять ракет Х-59.