Игнат рассказал, почему в Украине длительные тревоги из-за атак "Шахедов"

Особенности воздушных атак и работы ПВО

При планировании воздушных ударов по определенному региону в Украине россияне прокладывают для своих ракет и БПЛА маршруты, а также пытаются обнаружить "слабые места" в противовоздушной обороне ВСУ.

Украинские защитники фиксируют способы вражеских атак и составляют карту, как противник совершает обстрелы. Это позволяет четче обозначить основные цели, которые российские оккупанты ставят перед собой во время воздушных ударов.

Так, войска РФ пытаются использовать маршруты, по которым дрону удается проходить и достигать цели. Силы обороны Украины учитывают такие случаи и создают там препятствия с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), или задействуют различные средства поражения.

Изменения тактики атаки "Шахедов"

Игнат обратил внимание, что сначала российские захватчики применяли беспилотники одиночно в дневное время, позже стали наносить удары группами, а затем - совершать точечные атаки.

По словам спикера, в настоящее время войска РФ атакуют своими БПЛА фактически вразброс - дроны противника залетают в Украину из российского Приморско-Ахтарска, после чего на нашей территории направляются в разные области.

Продолжительные по времени воздушные тревоги в Украине связаны с тем, что враг сейчас преимущественно применяет "Шахеды" группами, запуская их по несколько волн, объяснил представитель ВС.

Российские воздушные атаки по Украине

Российские оккупанты продолжают наносить по Украине воздушные удары с применением всех видов вооружения. Активнее всего противник использует для таких атак барражирующие боеприпасы иранского производства типа "Шахед".

В частности, напомним, что прошлым вечером, с 20:00, войска РФ атаковали Украину с юго-восточного направления 14-ю ударными БпЛА, а также крылатой ракетой Х-22 - с самолета Ту22М3.

Силами и средствами ПВО ВСУ удалось уничтожить все 14 вражеских беспилотников Shahed-131/136. При этом крылатая ракета россиян также не достигла своей цели - она упала в Запорожской области на открытой местности.