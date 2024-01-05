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Игнат о российских Су-34: производят немного, потеря каждого самолета - это очень серьезно

Фото: российский истребитель Су-34 (t.me/ressentiment.channel)
Автор: Татьяна Степанова

Россия продолжает производить истребители Су-34, однако в малом количестве из-за санкций. Поэтому потеря каждого самолета для них очень серьезна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Производство (самолетов Су-34 - ред.) занимает много времени, особенно в условиях санкций. Им (россиянам - ред.) нужны импортные комплектующие, к сожалению, они продолжают производство", - рассказал Игнат.

По его словам, в прошлом году россияне изготовили партию из двух-трех Су-34.

"Будем надеяться, что уничтожать мы будем больше, чем Россия способна производить", - отметил спикер.

Он добавил, что Су-34 - это современный самолет, с которого россияне сбрасывают управляемые авиационные бомбы и ракеты типа Х-59.

Уничтожение российских Су-34

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили о том, что в ночь на 4 января на аэродроме "Шагол" в Челябинске сгорел самолет Су-34. Это была специальная операция Главного управления разведки Минобороны Украины.

Позже ГУР обнародовало видео, на котором можно увидеть, как горит российский Су-34.

Также 22 декабря украинские защитники смогли за сутки уничтожить сразу три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 в Херсонской области.

А 24 декабря украинское ПВО уничтожило еще один Су-34 и один Су-30 российских оккупантов.

Добавим, что российская армия продолжает нести потери, в том числе и в авиации. С начала полномасштабного вторжения враг уже потерял 329 самолетов и 324 вертолета.

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