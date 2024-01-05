Игнат о российских Су-34: производят немного, потеря каждого самолета - это очень серьезно

"Производство (самолетов Су-34 - ред.) занимает много времени, особенно в условиях санкций. Им (россиянам - ред.) нужны импортные комплектующие, к сожалению, они продолжают производство", - рассказал Игнат.

По его словам, в прошлом году россияне изготовили партию из двух-трех Су-34.

"Будем надеяться, что уничтожать мы будем больше, чем Россия способна производить", - отметил спикер.

Он добавил, что Су-34 - это современный самолет, с которого россияне сбрасывают управляемые авиационные бомбы и ракеты типа Х-59.

Уничтожение российских Су-34