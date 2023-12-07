Игнат о ночной атаке дронов: мобильные группы показывают все лучший результат

"Сегодня была типичная атака по количеству БПЛА - 18 запущено, 15 сбито Силами обороны. В основном это все пошло на Одесщину и плюс на Хмельницкую область. Работала противовоздушная оборона, опять же мобильные огневые группы, показывающие все лучший результат", - рассказал Игнат.

Тактика оккупантов

Спикер Воздушных сил отметил, что Одесская область, припортовая инфраструктура, украинское зерно снова беспокоят оккупантов. По его словам, наносятся удары после определенной паузы, "наверное, больше месяца туда не прилетало".

"Атака планируется заранее, понятно, что они используют разные маршруты. Точки входа в воздушное пространство Украины - с оккупированных территорий или с российской территории с севера - это Курская и Брянская области. Они, в конце концов, одинаковые, фактически ничего не меняют, входя на этот раз с юго-восточного направления, это мыс Чауда оккупированного Крыма, есть еще направление Приморско-Ахтарск. Заходят на оккупированную часть Запорожской области и оттуда разлетаются по разным маршрутам", - рассказал Игнат.

Он также добавил, что и сам маршрут сильно не меняется, "буквально может быть 10-15 км влево-вправо от предыдущего".

"Казалось бы, не так много, но для мобильной огневой группы это слишком большая территория, чтобы отреагировать и отстреляться, потому что радиус крупнокалиберных пулеметов и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) ограничен", - констатировал спикер.

Результаты работы мобильных огневых групп

Этой ночью мобильные огневые группы пограничников уничтожили 5 БПЛА противника.

"Три - на счету военнослужащих Одесского и Измаильского отрядов. Еще два приземлили бойцы Морской охраны ГПСУ", - рассказал глава МВД Игорь Клименко.

Фото уничтоженных БПЛА (t.me/DPSUkr)

Обстрел Украины

Российские войска в очередной раз массированно аитаковали дронами-камикадзе. В Украине была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах сообщали об угрозе дронов-камикадзе. В частности, в Хмельницкой области были слышны взрывы. Уже утром стало известно, что в Одесской области оккупанты атаковали портовую инфраструктуру, погиб один человек.

Как потом рассказали в Воздушных силах, основной удар "шахедов" пришелся на Одесскую и Хмельницкую области, ПВО сбилf большинство враждебных целей - 15 из 18 запущенных БПЛА. В частности, в Николаевской области ПВО уничтожила три вражеских дрона-камикадзе.