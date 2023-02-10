Игнат о пролете российских ракет в Румынии и Молдове: это беспрецедентный случай

"Ракеты впервые летели через Румынию. Они там пролетели, потом исчезли, их где-то перехватывали в других регионах. Сначала залетели в Одесскую область, потом через Молдову, потом через Румынию. Молдова не впервые, уже в третий раз, насколько я помню, Беларусь - понятно, а Румыния - впервые, это такой беспрецедентный случай", - сказал он.

Игнат также в эфире "24 канала" отметил, что украинские военные радиолокационными средствами зафиксировали российские ракеты, но не сбивали их из-за угрозы для граждан других стран.

"Воздушные силы их видели радиолокационно, была возможность нанесения удара на подступах еще до границы Украины. Понятно, что этого не было сделано, потому что была угроза, что ракета могла попасть на территорию этих стран (Молдовы, Румынии, - ред.)... Поэтому они пролетели дальше, и по ним применялись средства внутри страны", - отметил он.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две российские крылатые ракеты "Калибр" залетели в воздушное пространство Молдовы и Румынии. Они были запущены из акватории Черного моря.

Молдова подтвердила, что российская ракета пересекла воздушное пространство страны. В то же время в Минобороны Румынии отрицают эту информацию.

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