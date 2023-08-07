RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Игнат о французских ракетах SCALP: Эйфелева башня "вписалась" в украинский трезубец

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские военные эффективно используют дальнобойные ракеты, полученные от западных партнеров. В частности, это касается французских SCALP.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Как видите, Эйфелева башня "вписалась" в украинский трезубец. Это так символично и красиво выглядит. Ну и знаете, что враг уже давно в своих публикациях показывает, что ракеты Storm Shadow и SCALP "применяются". Даже там какие-то запчасти показывали" , - сказал Игнат.

По его словам, "после каждой подписи, а тем более если та подпись от главы государства, она (ракета - ред.) сразу летит по назначению".

Спикер также подчеркнул, что именно поэтому Украине нужно больше такого оружия.

"Такие ракеты нам очень нужны. Вы видите их результаты в горящих российских складах, уничтоженных переправах, мостах. Это высокоточное дальнобойное оружие, без шансов для противника. Приближающее нашу победу. Хотелось бы еще с Storm Shadow и SCALP видеть рядом и немецкую ракету", - подчеркнул Игнат.

Он добавил, что сейчас продолжаются дискуссии о крылатых ракетах Taurus.

"Какое решение будет принято немецким правительством еще не знаем. Но надеемся, что будет в пользу Украины", - отметил спикер Воздушных сил.

Ракеты SCALP

В июле президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция присоединится к Британии в поставках Украине ракет большой дальности. Это позволит украинским силам поражать русские войска и цели глубоко по линии фронта.

В целом Франция передаст Украине 50 ракет SCALP. При этом первые ракеты уже доставлены в Украину.

Отметим, что ракета Storm Shadow или SCALP - это англо-французская крылатая ракета дальнего радиуса действия, предназначенная для поражения стационарных целей, защищенных средствами ПВО. Storm Shadow – это британское название ракеты, а во Франции оно обозначается как SCALP-EG.

В общем, французские и британские ракеты идентичны. Их отличия состоят только в программном обеспечении и самолетах - носителях ракет.

Больше о ракетах SCALP читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияракетиВоенная помощьВоздушные силы УкраиныВойна России против Украины