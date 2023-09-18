Игнат объяснил, почему украинской ПВО сложно сбивать "Шахеды"

"Не всегда есть там средства поражения, которые противник пытается обойти. Ну и, наконец, удары противник планирует заранее. Он пытается поразить объекты, которые мы защищаем и прокладывает маршруты именно таким образом", - сказал Игнат.

По его словам, "Шахеды" непростая цель, несмотря на их небольшую площадь и скорость.

"Но все равно они остаются сложным целым для ПВО, ведь созданы преодолевать эту систему. У них такое назначение", - отметил спикер.

Однако он добавил, что сегодня уничтожено немало воздушных целей.

"Да (сбили - ред.) не все "Шахеды". Но ведь и направления враг выбирает разные. Атаки с разных направлений по разным маршрутам. Атаковано Одесскую, Николаевскую область "Шахедами". Ну а ракеты уничтожались в Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областях", - рассказал Игнат.

Ночная атака по Украине 18 сентября

Российские войска нанесли комбинированную атаку по территории Украины ночью 18 сентября. Сначала оккупанты применили ударные дроны-камикадзе, направив их преимущественно в центральные и южные области страны.

Позже были задействованы крылатые ракеты, выпущенные из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

В целом российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе и тремя типами ракет - Х-101, Х-555 и Х-55. Силам ПВО удалось сбить 18 дронов и 17 ракет.

Во время воздушной тревоги сообщали о взрывах в Хмельницкой области, в регионе работали силы ПВО.

Также позже стало известно, что ночью 18 сентября враг нанес удар с помощью БПЛА типа "Shahed-136/131" по Снигиревской общине. В результате попадания возник пожар в двухэтажном здании. Ударной волной повреждены расположенные рядом обошедшиеся без пострадавших здания.

Кроме того, российские оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар с применением крылатых ракет и ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре Одесской области.