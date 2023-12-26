Игнат сообщил, какие ракеты есть у Украины для уничтожения вражеских кораблей

На вопрос, какие ракеты поразили корабль, он не ответил, но напомнил, что Украина благодаря партнерам имеет дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP.

"Других нет. У нас есть на вооружении и SCALP и Storm Shadow. Собственно французская и британская ракеты, которые фактически однотипны, производители лишь разные. Поэтому сейчас уточнять количество и какие именно были (ракеты - ред.) традиционно мы не будем, а результат вы видите", - сказал он.

Как отметил Игнат, флагман Черноморского флота крейсер "Москва" ведет весь флот "в названном уже направлении".

"Поэтому "вслед за русским кораблем" отправился еще и "Новочеркасск". Ну и дальше, пожалуй, будет. Потому что наши Силы обороны получают разные виды вооружения, в том числе дальнобойные", - добавил он.

По его словам, в Украине появляется больше ударных БПЛА, средств воздушного нападения. "Тогда я думаю, что в таком море как Черное российским кораблям некуда будет укрыться и терроризировать нас ракетами "Калибр" и другим вооружением", - констатировал Игнат.

Ликвидация "Новочеркасская"

Напомним, сегодня ночью, 26 декабря, около 02:30 тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосии. Впоследствии возник большой пожар в порту.

На борту корабля находились БПЛА Shahed, которые российская армия использует для атак на украинские города.

Подробнее об уничтожении "Новочеркасска" читайте в материале РБК-Украина.