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Игнат предупредил о вероятности запуска "Калибров" с Черного моря

Фото: Юрий Игнат (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Во время массированного ракетного удара по Украине 2 января Россия может применить крылатые ракеты морского базирования "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Остается напряженной ситуация сейчас. Атаки продолжают осуществляться врагом. Есть вероятность также и пуска "Калибров". Это вероятность. Радиолокационно наши Силы обороны наблюдают", - сказал он.

Напомним, перед Новым годом россияне вывели в Черное море три надводных ракетоносителя. При этом отмечается, что общая готовность к применению - 24 "Калибра". В Силах обороны юга подчеркнули, что уровень ракетной угрозы очень высок.

Ракетный удар 2 января

Напомним, российские войска утром 2 января запустили ракеты по Украине. Под массированным ударом уже оказались Киев и Харьков, взрывы раздаются и в других регионах.

Известно, что 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95 ТС запустили десятки ракет. В дополнение к крылатым ракетам россияне запускают аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

В Киеве зафиксировано падение обломков в нескольких районах, отключение света, воды и пожары. Известно о 12 пострадавших.

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