ua ru
Ср, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Над Киевской областью зафиксировали вражеские объекты. Разведка объяснила планы оккупантов

Новина українською →
Киев, Среда 15 февраля 2023 14:13
Над Киевской областью зафиксировали вражеские объекты. Разведка объяснила планы оккупантов Фото: представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов (suspilne media)
Автор: Наталья Юрченко

В небе над Киевской областью зафиксировали вражеские воздушные объекты. Таким образом оккупанты пытаются выведать ПВО и собрать данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Воздушные силы, разведка отслеживают ситуацию. Относительно неизвестных объектов ситуация известна, они находятся под контролем. Действительно есть информация о враждебных намерениях, в том числе сбор данных, выманивание активности украинских средств ПВО. Есть ответная реакция и система реагирования на подобные угрозы" , - отметил он.

Напомним, сегодня в Киевской области была объявлена воздушная тревога. Позже Киевская ОВА подтвердила, что в небе зафиксировали вражеские объекты, силы ПВО сбивают их.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что в небе над Киевской областью обнаружили воздушные шары с отражателями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область ПВО Главное управление разведки
NEWS
В Раду поступили заявления на сложение мандатов от Королевской и ее мужа
В Раду поступили заявления на сложение мандатов от Королевской и ее мужа
DAILY
Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян