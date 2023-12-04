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Игнат назвал оружие украинских войск, которое лучше всего сбивает БПЛА

Украина, Понедельник 04 декабря 2023 09:01
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Игнат назвал оружие украинских войск, которое лучше всего сбивает БПЛА Фото: ЗРК Gepard (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько
Эксперт: Юрий Игнат

Лучше всего в отражении дронов-камикадзе, которые россияне постоянно запускают по Украине, себя показывает ЗРК Gepard.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, россияне наносят удар большим количеством БПЛА, и надо понимать, что у каждого дрона всегда есть своя цель. Все они были ориентированы на некий военный, инфраструктурный, стратегический объект. Не исключением была массированная атака дронов на Киев 25 ноября.

"Таких объектов в Киеве, которые бы они хотели поразить, полно. Во-вторых, они заставили нас для отражения этого удара потратить определенный запас зенитных управляемых ракет. Это уже вторая, побочная цель - истощение нашей ПВО", - сказал Игнат.

Спикер рассказал, что 40% сбили мобильные огневые группы зенитками, стрелковым оружием, что-то сбили Gepard, Crotale, а что-то мог сбить истребитель.

Но для остальных пришлось применять мощные ЗРК. Враг это тоже хорошо понимает, поэтому цель истощения у россиян тоже есть. и эффективности. Но и он имеет ограниченный радиус действия - 4,5 километра для сбития наземными снарядами", - пояснил Игнат.

Поэтому, по словам спикера, Украине нужно больше ЗРК Gepard и их аналогов.

Защита от российских ударов

Ранее представитель ГУР Вадим Скибицкий назвал ограниченные возможности украинской ПВО одной из причин, почему Россия смогла легко поразить энергетическую сеть в прошлом году.

По его мнению, теперь россиянам будет сложнее достичь поставленных целей, поскольку сейчас Украина имеет более мощную систему противовоздушной обороны. К тому же, энергетики весь год готовились к восстановлению ракетных и дроновых ударов российских террористов.

Скибицкий считает, что массированные удары в этом году могут возобновиться после начала осенне-зимнего периода, когда потребление электроэнергии выйдет на пиковые показатели.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что во время этой зимы могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.

Как пишет Politico, западная ПВО превратила Киев в редкое безопасное место в воюющей Украине. Сейчас в столице работает несколько видов противовоздушной защиты разного радиуса.

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