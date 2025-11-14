Игнат назвал вероятную причину одиночных пусков врагом "Циркона"

Россияне, применяя противокорабельные ракеты типа "Циркон", таким образом пытаются испытать их в боевых условиях.
Об этом заявил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир единого телемарафона.
Отвечая на вопрос о смысле редких случаев применения ракет типа "Циркон" россиянами, Игнат отметил, что враг таким образом пытается испытать новые виды вооружения в боевых условиях.
"Путинская Россия, или сам (российский диктатор Владимир - ред.) Путин, демонстрирует оружие, постоянно "не имеющее аналогов": там "Орешники", "Буревестники", "Кинжалы", и, в частности, и ракета "Циркон", - заявил Игнат.
По его словам, эту ракету Россия уже несколько раз запускала в течение 2024 года, и в 2023 году.
"Ракета сама противокорабельная, возможно, они испытывают ее так в боевых условиях, хотят достичь какого-то, собственно, результата", - добавил он.
По словам начальника управления коммуникации командования Воздушных сил, на сегодняшний день не стоит говорить и детализировать результаты врага, но важно помнить, что оружие врага становится более дальнобойным.
"Поэтому еще раз и еще раз всех призываем не игнорировать сигналы тревоги. Противник постоянно модернизирует свое оружие, противник коварный", - добавил Игнат.
3М22 "Циркон" - это российская гиперзвуковая крылатая ракета, которую Кремль позиционирует как "супероружие без аналогов". Ее разрабатывало конструкторское бюро "НПО Машиностроения", а впервые официально презентовали в 2019 году.
Официально Россия не обнародует характеристики ракеты "Циркон" и не демонстрирует ее публично, однако в разное время озвучивала отдельные параметры.
По имеющимся данным, ракета имеет дальность от 400-600 км до более 1000 км, скорость до 8-9 Маха, поднимается на высоту 30-40 км и несет боевую часть массой около 300-400 кг. Ее длина составляет ориентировочно 8-10 метров.
"Цирконы" запускаются с вертикальных установок 3С-14, которые РФ размещает на кораблях, подводных лодках и мобильных наземных пусковых установках.
Россия также заявляла о создании наземной системы "Бастион" для этих ракет. Кроме того, предположительно, пуски могут осуществляться со стационарных комплексов вроде модернизированного "Объекта 100" в оккупированном Крыму.
Напомним, сегодня утром, 14 ноября, в Сумах прогремел мощный взрыв. Для атаки российская армия могла применить гиперзвуковую ракету "Циркон".
Россия уже наносила удар по Сумах ракетой "Циркон". Предыдущая атака произошла 21 августа, когда по городу попала гиперзвуковая ракета 3М22. После анализа обломков специалисты подтвердили, что тогда был применен именно "Циркон".