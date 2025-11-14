Игнат назвал вероятную причину одиночных пусков врагом "Циркона"

Отвечая на вопрос о смысле редких случаев применения ракет типа "Циркон" россиянами, Игнат отметил, что враг таким образом пытается испытать новые виды вооружения в боевых условиях.

"Путинская Россия, или сам (российский диктатор Владимир - ред.) Путин, демонстрирует оружие, постоянно "не имеющее аналогов": там "Орешники", "Буревестники", "Кинжалы", и, в частности, и ракета "Циркон", - заявил Игнат.

По его словам, эту ракету Россия уже несколько раз запускала в течение 2024 года, и в 2023 году.

"Ракета сама противокорабельная, возможно, они испытывают ее так в боевых условиях, хотят достичь какого-то, собственно, результата", - добавил он.

По словам начальника управления коммуникации командования Воздушных сил, на сегодняшний день не стоит говорить и детализировать результаты врага, но важно помнить, что оружие врага становится более дальнобойным.

"Поэтому еще раз и еще раз всех призываем не игнорировать сигналы тревоги. Противник постоянно модернизирует свое оружие, противник коварный", - добавил Игнат.

Что известно о ракете "Циркон"

3М22 "Циркон" - это российская гиперзвуковая крылатая ракета, которую Кремль позиционирует как "супероружие без аналогов". Ее разрабатывало конструкторское бюро "НПО Машиностроения", а впервые официально презентовали в 2019 году.

Официально Россия не обнародует характеристики ракеты "Циркон" и не демонстрирует ее публично, однако в разное время озвучивала отдельные параметры.

По имеющимся данным, ракета имеет дальность от 400-600 км до более 1000 км, скорость до 8-9 Маха, поднимается на высоту 30-40 км и несет боевую часть массой около 300-400 кг. Ее длина составляет ориентировочно 8-10 метров.

"Цирконы" запускаются с вертикальных установок 3С-14, которые РФ размещает на кораблях, подводных лодках и мобильных наземных пусковых установках.

Россия также заявляла о создании наземной системы "Бастион" для этих ракет. Кроме того, предположительно, пуски могут осуществляться со стационарных комплексов вроде модернизированного "Объекта 100" в оккупированном Крыму.