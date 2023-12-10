Игнат о самолетах Gripen для Украины: неплохой вариант, пилоты тестировали их
Украина и партнеры рассматривают возможность передачи шведских истребителей Gripen в дополнение к F-16. Украинские пилоты тестировали эти самолеты, но это не были учения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Основным боевым самолетом будет F-16... Также рассматривается и Gripen, шведская сторона может передать Украине то количество, которое у нее есть на сегодняшний день. О количестве мы не говорим. Но основным боевым самолетом все же остается F-16. Если будет принятое решение по Gripen - это будет неплохим вариантом для нас", - сказал он.
По словам спикера, Швеция рассматривает возможность разработки более новой версии истребителя Gripen, на которых пересядут ее воздушные силы. Поэтому у Украины будет перспектива получить эти самолеты.
Игнат добавил, что украинские пилоты уже тестировали истребители Gripen в Швеции.
"Во время первого визита в Королевство Швеция командующий Воздушными силами оставил там специалистов, когда собственно проходила встреча, чтобы они исследовали возможность предоставления Украине этих самолетов и провели определенные ознакомительные полеты на этих самолетах, чтобы понять, как это работает, и предоставить справку полную - можем или не можем мы получить эту технику", - объяснил спикер.
Он подчеркнул, что это были не учения пилотов. Тренировки военных начнутся только после того, как будет объявлено решение о передаче самолетов Gripen, пока продолжаются консультации.
Истребители Gripen
Отметим, что Saab JAS 39 Gripen - это многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный с учетом универсальности. Формально он относится к классу истребителей, но на самом деле это многоцелевой самолет, способный выполнять разные задачи.
В конце мая правительство Швеции разрешило украинским пилотам пройти тренировку на истребителе JAS 39 Gripen. Они смогут заниматься на тренажерах и совершать пробные полеты.
В Офисе президента сообщили, что передачу Украине шведских Gripen следует согласовывать с другими странами, как и с поставкой F-16.
Позже премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил, что стране нужны самолеты для собственной обороны, ведь заявка страны на вступление в Альянс еще не завершена. При этом он не исключил передачу Украине истребителей в будущем.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.