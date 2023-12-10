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Игнат о самолетах Gripen для Украины: неплохой вариант, пилоты тестировали их

Украина, Воскресенье 10 декабря 2023 10:41
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Игнат о самолетах Gripen для Украины: неплохой вариант, пилоты тестировали их Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина и партнеры рассматривают возможность передачи шведских истребителей Gripen в дополнение к F-16. Украинские пилоты тестировали эти самолеты, но это не были учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Основным боевым самолетом будет F-16... Также рассматривается и Gripen, шведская сторона может передать Украине то количество, которое у нее есть на сегодняшний день. О количестве мы не говорим. Но основным боевым самолетом все же остается F-16. Если будет принятое решение по Gripen - это будет неплохим вариантом для нас", - сказал он.

По словам спикера, Швеция рассматривает возможность разработки более новой версии истребителя Gripen, на которых пересядут ее воздушные силы. Поэтому у Украины будет перспектива получить эти самолеты.

Игнат добавил, что украинские пилоты уже тестировали истребители Gripen в Швеции.

"Во время первого визита в Королевство Швеция командующий Воздушными силами оставил там специалистов, когда собственно проходила встреча, чтобы они исследовали возможность предоставления Украине этих самолетов и провели определенные ознакомительные полеты на этих самолетах, чтобы понять, как это работает, и предоставить справку полную - можем или не можем мы получить эту технику", - объяснил спикер.

Он подчеркнул, что это были не учения пилотов. Тренировки военных начнутся только после того, как будет объявлено решение о передаче самолетов Gripen, пока продолжаются консультации.

Истребители Gripen

Отметим, что Saab JAS 39 Gripen - это многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный с учетом универсальности. Формально он относится к классу истребителей, но на самом деле это многоцелевой самолет, способный выполнять разные задачи.

В конце мая правительство Швеции разрешило украинским пилотам пройти тренировку на истребителе JAS 39 Gripen. Они смогут заниматься на тренажерах и совершать пробные полеты.

В Офисе президента сообщили, что передачу Украине шведских Gripen следует согласовывать с другими странами, как и с поставкой F-16.

Позже премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил, что стране нужны самолеты для собственной обороны, ведь заявка страны на вступление в Альянс еще не завершена. При этом он не исключил передачу Украине истребителей в будущем.

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