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Игнат об инциденте с авиацией РФ в Брянской области: нарвались на какие-то неприятности

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не исключает, что к инциденту со сбитыми в Брянской области самолетами и вертолетами причастны сами россияне. Он предположил, что оккупанты "нарвались на какие-то неприятности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Игната в эфире телемарафона.

"Россияне уже все прокомментировали, признали - черный день авиации. Россияне уже сами все рассказали, что происходило. Задействовались вертолеты, постановщики препятствий, ударная авиационная группа, которая совершала атаку Украины из Брянской области управляемыми авиабомбами. Там уже и о третьем вертолете речь идет, поэтому 5 (авиационных судов - ред.), наверное, нарвались на какие-то неприятности", - сказал Игнат.

В то же время спикер Воздушных сил согласился с утверждением, что российская ПВО могла сама сбить свои самолеты и вертолеты.

"Они это признали, уже даже есть анализ, кто виноват, кого они собираются за это увольнять, наказывать за этот происходящий бардак. Приятно читать такие новости от врага", - добавил Игнат.

Напомним, 13 мая стало известно, что в Брянской области РФ упал вертолет. По данным российских СМИ, перед падением вертолет долго кружил над городом Клинцы, а затем свалился на частный дом.

Позже российские СМИ сообщили, что в Брянской области упали два вертолета и два самолета.

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Воздушные силы УкраиныБрянская областьРоссийская Федерация