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ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт в Малі, де загинули французькі військові

Новини » В світі     28.11.2019 - 21:19
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт в Малі, де загинули французькі військові
Ілюстративне фото (youtube.com televisionOrient)

У результаті теракту загинуло 13 військових

Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за терористичний акт у Малі, в якому загинули 13 французьких військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомляється, 13 французьких солдатів були вбиті в Малі в понеділок, коли два вертольоти зіткнулися в темряві після того, як їх викликали для надання авіаційної підтримки під час бойової місії з пошуку групи бойовиків Ісламської держави.

У четвер, 28 листопада, бойовики "Ісламського держави" заявили, що їх західноафриканське відділення організувало зіткнення, проте не надали жодних доказів цього твердження.

Для Франції це була найбільша втрата військ за майже чотири десятиліття.

Нагадаємо, в жовтні Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Заяву про ліквідацію лідера зробив Трамп. Його тіло поховали в морі.

Також РБК-Україна писало, що Європол ліквідував пропаганду ІДІЛ зі значної частини інтернету. У відомстві зазначили, що цей крок закрив велику кількість облікових записів і сайтів, якими керують спільники ІДІЛ.

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