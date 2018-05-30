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"ИГ" взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Бельгии

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 21:47
Фото: полиция Бельгии (twitter.com/TalezMty)
Фото: полиция Бельгии (twitter.com/TalezMty)

В результате нападения погибло трое людей

Террористическая группировка "Исламское государство" ("ИГ") взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Бельгии. Об этом сообщает информационное агентство AFP.

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за смертельное нападение на полицейских в Бельгии", - говорится в сообщении.

Напомним, в Бельгии мужчина убил двух полицейских и пассажира автомобиля, который проезжал мимо. После нападения на полицейских в кафе Cafe des Augustins, преступник взял в заложницы женщину, которая работает в расположенной рядом школе. Впоследствии он был застрелен полицией.

Основной версией происшествия был теракт. Погибшему мужчине, который находился в автомобиле, было 22 года.

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Теги публикации: Бельгия, Теракт, погибшие  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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