"ИГ" взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Бельгии

В результате нападения погибло трое людей

Террористическая группировка "Исламское государство" ("ИГ") взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Бельгии. Об этом сообщает информационное агентство AFP.

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за смертельное нападение на полицейских в Бельгии", - говорится в сообщении.

#BREAKING Islamic State group claims deadly attack on Belgium police, according to propaganda agency — AFP news agency (@AFP) May 30, 2018

Напомним, в Бельгии мужчина убил двух полицейских и пассажира автомобиля, который проезжал мимо. После нападения на полицейских в кафе Cafe des Augustins, преступник взял в заложницы женщину, которая работает в расположенной рядом школе. Впоследствии он был застрелен полицией.

Основной версией происшествия был теракт. Погибшему мужчине, который находился в автомобиле, было 22 года.