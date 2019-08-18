ІД взяла відповідальність за вибух в Кабулі

Терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІД) взяло на себе відповідальність за вибух на святкуванні весілля в Кабулі (Афганістан) у суботу, 17 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, вибух під час святкування весілля в Кабулі, який забрав життя 63 осіб та, в результаті якого постраждали ще щонайменше 183 людини, був організований та здійснений бойовиками терористичної організації ІДІЛ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 17 серпня, терорист-смертник підірвав себе на святкуванні весілля в афганському місті Кабул. Тоді мова йшла про десятки загиблих та стільки ж постраждалих, однак точної кількості ніхто не називав. Загалом в момент вибуху на весіллі знаходилися близько 1200 осіб.

Пізніше в Міністерстві внутрішніх справ Афганістану уточнили інформацію про загиблих та постраждалих в результаті вибуху. За даними афганського відомства, жертвами теракту в Кабулі стали 63 людини та ще 183 - постраждали.

Також РБК-Україна писало, що 7 серпня в результаті вибуху автомобіля, начиненого вибухівкою, неподалік поліцейської дільниці в Кабулі в Афганістані загинули 14 осіб, ще 145 отримали поранення. Автомобіль вибухнув, коли його зупинили для перевірки на контрольно-пропускному пункті в безпосередній близькості від поліцейської дільниці і військового училища.