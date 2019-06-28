ИГ взяло ответственность за теракты в Тунисе

Иллюстративное фото (youtube.com/televisionOrient)

В результате терактов в Тунисе погиб один человек и еще 9 ранены

Террористическая организация "Исламское государство" взяло ответственность за теракты в Тунисе 27 июня. Об этом сообщил портал SITE Intelligence Group, который отслеживает активность террористов в социальных сетях.

Сообщается, что террористическая группировка взяла на себя ответственность за два взрыва в столице Туниса. По уточненным данным, в результате терактов погиб полицейский и пострадали еще девять человек

Отметим, взрывы произошли неподалеку от посольства Франции и в районе казарм Главного управления национальной безопасности Туниса. Один из смертников пытался проникнуть внутрь здания, но его остановила охрана.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии задержали 39-летнего боснийца, который подозревается в причастности к терактам в Париже 13 ноября 2015 года. Немецкие правоохранители обнаружили его случайно в ходе расследования в отношении двух граждан Боснии и Герцеговины, которых подозревали в нарушении законодательства по контролю за поставками оружия. На данный момент решается вопрос об экстрадиции по запросу Бельгии.